Видео ⟩ В Вецмилгрависе сгорели два автомобиля. Жители говорят о частых поджогах

Житель Вецмилгрависа, подойдя после работы к своей машине, увидел, что та сгорела вместе со стоящим рядом микроавтобусом, сообщает программа Degpunktā.
Происшествие произошло на улице Зиемельблазмас. Владелец сгоревшей легковой машины Nissan впервые припарковал свою машину здесь, поскольку другого места в округе не было. Во сколько произошел пожар, владелец сгоревшего авто не знает.
У местных жителей разные версии произошедшего. Чаще всего ответственность возлагают на бродящую по району молодежь. Охранник местной музыкальной школы Аугуста Домбровскиса подтверждает причастность к инциденту группы молодых людей. Услышав шум снаружи около часа ночи, он пошел посмотреть, что происходит.
В свою очередь, местная жительница Марианна говорит, что в этом районе периодически сгорают именно микроавтобусы.
В Госполиции по поводу произошедшего возбуждено расследование.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!