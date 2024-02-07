Видео ⟩ В Вецмилгрависе сгорели два автомобиля. Жители говорят о частых поджогах

Происшествие произошло на улице Зиемельблазмас. Владелец сгоревшей легковой машины Nissan впервые припарковал свою машину здесь, поскольку другого места в округе не было. Во сколько произошел пожар, владелец сгоревшего авто не знает.

У местных жителей разные версии произошедшего. Чаще всего ответственность возлагают на бродящую по району молодежь. Охранник местной музыкальной школы Аугуста Домбровскиса подтверждает причастность к инциденту группы молодых людей. Услышав шум снаружи около часа ночи, он пошел посмотреть, что происходит.

В свою очередь, местная жительница Марианна говорит, что в этом районе периодически сгорают именно микроавтобусы.

В Госполиции по поводу произошедшего возбуждено расследование.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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