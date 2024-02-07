Фото ⟩ Российский обстрел Украины: есть погибший, часть Киева осталась без электричества

В результате российского ракетного обстрела Украины в среду, 7 февраля, погиб один человек и пострадали больше десяти.
В Днепропетровском районе Киева пострадал один человек, обломки сбитой ракеты повредили две высоковольтные линии, оставив часть столицы без электричества, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Медики оказали помощь пострадавшему. Всего в столице Украины пострадали 11 человек.
По предварительной информации, в Голосеевском районе Киева загорелся многоквартирный дом. Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара, охватившего несколько квартир многоэтажки. Во всем доме заметны выбитые окна.
"Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже шесть человек. Среди них - беременная женщина", - написал Кличко в Telegram. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что под завалами дома могут быть погибшие.
Также в Голосеевском районе произошел пожар на станции техобслуживания, загорелись припаркованные автомобили, сообщила Киевская городская военная администрация. "В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы", - написал в Telegram Кличко.
Сегодня утром Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным городской военной администрации, силы ПВО сбили над Киевом более 20 ракет РФ. Российская армия провела атаку по разным направлениям в несколько этапов. Тревога в городе продолжалась около трех часов.
Взрывы также были слышны в Харькове, Дрогобыче, Львовской и Черкасской областях. В Николаеве много разрушений и пострадавших, сообщается об одном погибшем.
Российские военные пока не комментировали удар.
Во время атаки в украинской столице с визитом находился глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он сообщил в микроблоге Х, что провел утро в бомбоубежище, и опубликовал фото. "После того, как Россия начала свою противозаконную агрессию, такова ежедневная реальность смелого украинского народа", - подписал Боррель фотографию.
Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024
This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd
Это четвертый за время войны визит Борреля в Киев.
На прошлой неделе лидеры стран ЕС, сломив сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана, утвердили ассигнования на экономическую и финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. Киев может получить первую часть помощи уже в течение ближайших недель.
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