Фото ⟩ Российский обстрел Украины: есть погибший, часть Киева осталась без электричества

В Днепропетровском районе Киева пострадал один человек, обломки сбитой ракеты повредили две высоковольтные линии, оставив часть столицы без электричества, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Медики оказали помощь пострадавшему. Всего в столице Украины пострадали 11 человек.

По предварительной информации, в Голосеевском районе Киева загорелся многоквартирный дом. Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара, охватившего несколько квартир многоэтажки. Во всем доме заметны выбитые окна.

"Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже шесть человек. Среди них - беременная женщина", - написал Кличко в Telegram. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что под завалами дома могут быть погибшие.

Также в Голосеевском районе произошел пожар на станции техобслуживания, загорелись припаркованные автомобили, сообщила Киевская городская военная администрация. "В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы", - написал в Telegram Кличко.