Морозы сохранятся до конца недели. В воскресенье наступит оттепель

Во второй половине этой недели в Латвии будут преобладать морозы, временами возможен снег, а в воскресенье прогнозируется наступление оттепели.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие ночи температура воздуха будет опускаться до -1...-9 градусов, при ясном небе - местами до -12...-17 градусов. Дневная температура составит +1...-4 градуса, на востоке страны - до -8 градусов.

В конце недели с юга в Латвию могут поступить теплые воздушные массы с осадками, в том числе возможен ледяной дождь.

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