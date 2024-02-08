Kesko Senukai Digital обновляет мобильное приложение, совершенствуя спектр услуг

Приложение Kesko Senukai Digital обновилось и внешне. В Литве обновление приложения уже положительно оценили более 4000 пользователей, оценив его на 4,8 звезды из 5.

Помимо привычных специальных предложений и скидок, в последней версии приложения доступны также и уникальные предложения. Например, в приложении сейчас предлагается скидка 30% на тысячи товаров по коду APP30 (при покупке на сумму свыше 10 евро). Предложение действительно до 3 марта и доступно только участникам программы лояльности Smart Net.

Увеличивается значение многоканальной коммерции

С помощью мобильного приложения покупатели чаще всего приобретают мебель, товары для ремонта и обустройства дома, а также различные товары для проведения досуга. Данные торговой сети показывают, что значительно выросла популярность таких брендов, как Grunder, Domoletti и Outliner.

Растущая популярность мобильных приложений подтверждает важность многоканальной коммерции. «Покупатели склонны искать информацию о товарах в интернете, но затем приходят в магазин, чтобы лично получить консультацию специалиста. С другой стороны, оформление покупок одинаково востребовано и в интернете, и в магазине», – рассказывает В. Ромейка.

Тенденция года – развитие партнёрских программ лояльности

Помимо предложений Kesko Senukai Digital, в мобильном приложении можно увидеть все предложения и скидки от партнеров программы лояльности Smart Net. Клиенты смогут воспользоваться различными преимуществами, спектр которых будет постепенно расширяться.

«Партнерство в программах лояльности – одна из наиболее заметных тенденций этого года в розничной торговле. Мы хотим предлагать нашим покупателям разнообразные преимущества не только в магазинах нашей сети, поэтому постоянно расширяем круг партнеров», – сказал В. Ромейка.