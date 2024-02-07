Она подтвердила, что латвийский временный делопроизводитель во вторник, 6 февраля, был вызван в МИД РФ, где темой разговора стала организация выборов президента РФ в посольствах России в странах Балтии.

Как сообщалось, во вторник МИД России вызвал уполномоченных делопроизводителей всех трех стран Балтии, чтобы выразить протест против так называемого "саботажа" выборов президента России. Москва обвинила Эстонию, Латвию и Литву в игнорировании требований России по обеспечению охраны избирательных участков, организованных в ее посольствах.

Москва требует от стран Балтии принять "все необходимые меры", которые гарантировали бы безопасность посольств и избирателей, чтобы избежать "серьезных демонстраций проживающих в этих странах граждан России".

"Если саботаж продолжится, мы будем решительно действовать", - грозит министерство.

Как сообщалось ранее, по сведениям независимых веб-изданий "Медуза" и "Верстка", Кремль поставил перед должностными лицами задачу обеспечить, чтобы за Путина проголосовали не менее 80% избирателей, таким образом, предстоящие с 15 по 17 марта выборы станут лишь спектаклем для очередного подтверждения легитимности власти нынешнего диктатора Владимира Путина.

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