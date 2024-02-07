Генпрокурор предлагает вписать в Уголовный закон новую статью

Учитывая опыт двух масштабных уголовных процессов, генеральный прокурор Юрис Стуканс предлагает внести в Уголовный закон отдельную статью и предусмотреть наказание за незаконную сделку в процедуре закупок.
Предложение генпрокурора о внесении изменений в Уголовный закон, которое в настоящее время находится на рассмотрении Сейма, предусматривает наказание за подачу тендерной заявки в рамках процедуры публичных закупок, одно из существенных условий которой согласовано с другим представителем участника процедуры публичных закупок.
За такие действия предлагается наказывать лишением свободы на срок до трех лет, или краткосрочным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или денежным штрафом.
За то же преступление, если оно совершено организованной группой, предлагается предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.
В Генпрокуратуре отмечают, что предлагаемая статья Уголовного закона предусматривает формальный состав уголовного преступления и принятие этой нормы повысит эффективность расследования уголовных преступлений мошеннического характера в рамках процедур публичных закупок.
Стуканс поясняет, что упомянутые в новой статье (тайные) соглашения между участниками тендера на публичную закупку, особенно соглашения о цене, рассматриваются как мошенничество и злоупотребление доверием в понимании преступления, связанного с мошенничеством.
Однако, учитывая специфику ценообразования при публичных закупках, зачастую невозможно доказать еще один обязательный признак состава мошенничества - материальный ущерб. Существуют значительные трудности с определением того, насколько согласование предложений "подняло" предложенную заявителем цену, которая была принята закупочной комиссией, отмечает генпрокурор.
"Эта разница в цене может быть признана материальным ущербом. Однако если это невозможно доказать, то отсутствует один из обязательных элементов мошенничества. Такие ситуации были выявлены как минимум в двух масштабных уголовных процессах, связанных с процедурами государственных закупок", - говорится в обосновании прокуратуры.
Прокуратура также предлагает внести вторую поправку в Уголовный закон, устанавливающую за недобросовестную конкуренцию, вводящую в заблуждение рекламу или недобросовестную коммерческую практику, если она наносит существенный ущерб, лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время максимальный срок, предусмотренный законом - это краткосрочное лишение свободы.
Как объясняет Стуканс, эту норму можно было бы применить и к действиям в рамках процедур госзакупок, но на практике она ограничена коротким сроком давности для уголовной ответственности. Предлагаемые изменения увеличат срок давности с двух до пяти лет.
О таких нарушениях не всегда сразу сообщается в правоохранительные органы, а расследование зачастую затруднено. Предлагаемое увеличение максимального размера наказания позволит использовать информацию, полученную в ходе оперативных мероприятий (например, сведения о сговоре участников торгов, полученные в результате оперативного подслушивания), в качестве доказательств в уголовном процессе, а также проводить специальные следственные действия для выявления существенных нарушений конкуренции, пояснили в прокуратуре.
Генеральный прокурор также предлагает уточнить нормы Уголовного закона о предложении взятки. Предлагается уточнить, что наказание назначается за дачу или предложение взятки, то есть выгоды материальной ценности, материального или любого другого характера, или за обещание взятки после требования ее лично или через посредника государственному должностному лицу до или после совершения или допущения совершения действия или бездействия с использованием своего служебного положения, независимо от того, предназначена ли данная, предлагаемая или обещаемая взятка для этого государственного должностного лица или для любого другого лица.
Уточнение необходимо, поскольку нынешняя формулировка создает споры в случаях, когда взятка дается, предлагается или обещается после того, как государственное должностное лицо уже совершило действие или бездействие, а в ходе уголовного разбирательства не было установлено наличие предварительного соглашения между потенциальным взяткодателем и взяткополучателем до того, как государственное должностное лицо совершило действие или бездействие.
В связи с этим генеральный прокурор предлагает для устранения сомнений в том, считать ли взятку благодарностью, ввести уголовную ответственность не только при наличии предварительного коррупционного соглашения (до дачи взятки), но и при отсутствии такого соглашения или если оно не доказано.
Эти поправки не расширяют пределы действия соответствующей нормы, а уточняют существующую правовую ситуацию, поясняют в прокуратуре.
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