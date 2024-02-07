Генпрокурор предлагает вписать в Уголовный закон новую статью

"Эта разница в цене может быть признана материальным ущербом. Однако если это невозможно доказать, то отсутствует один из обязательных элементов мошенничества. Такие ситуации были выявлены как минимум в двух масштабных уголовных процессах, связанных с процедурами государственных закупок", - говорится в обосновании прокуратуры.

Прокуратура также предлагает внести вторую поправку в Уголовный закон, устанавливающую за недобросовестную конкуренцию, вводящую в заблуждение рекламу или недобросовестную коммерческую практику, если она наносит существенный ущерб, лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время максимальный срок, предусмотренный законом - это краткосрочное лишение свободы.

Как объясняет Стуканс, эту норму можно было бы применить и к действиям в рамках процедур госзакупок, но на практике она ограничена коротким сроком давности для уголовной ответственности. Предлагаемые изменения увеличат срок давности с двух до пяти лет.

О таких нарушениях не всегда сразу сообщается в правоохранительные органы, а расследование зачастую затруднено. Предлагаемое увеличение максимального размера наказания позволит использовать информацию, полученную в ходе оперативных мероприятий (например, сведения о сговоре участников торгов, полученные в результате оперативного подслушивания), в качестве доказательств в уголовном процессе, а также проводить специальные следственные действия для выявления существенных нарушений конкуренции, пояснили в прокуратуре.