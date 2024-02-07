Очередной рабочий день подходит к своему завершению. Среда выдалась богатой на события - например, в отставку ушло правление Latvijas pasts, KNAB побывал в мэрии Резекне, а генпрокурор Юрис Стуканс предложил внести в Уголовный закон статью за незаконную сделку в процедуре закупок. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке от RUS TVNET - коротко о главном за среду, 7 февраля.
Главное за 7 февраля ⟩ Отставка правления Latvijas pasts, KNAB в думе Резекне и реакция на сравнение нацменьшинств со свиньями
Новости Латвии:
Правление VAS Latvijas Pasts ушло в отставку, сообщили агентству LETA представители правления предприятия.
Во вторник KNAB провел уголовно-процессуальные действия, включая обыски и допросы, в самоуправлении Резекне.
В Министерстве сообщения прошла пресс-конференция о текущей ситуации в VAS Latvijas Pasts, сообщили представители министерства.
Все чаще мошенники создают фейковые профили известных в обществе людей, чтобы, используя их репутацию, обманывать других. Теперь мошенники создали фейковый портал, выдавая себя за общественное СМИ Rus.LSM.lv. Создали мошенники и фейковую новость, в которую вовлечен президент Эдгар Ринкевич, пишет портал Apollo.lv.
Омбудсмен Юрис Янсонс рекомендует Министерству благосостояния разработать адаптированные для Латвии руководящие принципы оценки сексуального поведения детей, заявила в среду СМИ представитель бюро омбудсмена Рута Силиня на презентации заключения омбудсмена о вопросах полового воспитания детей в Латвии.
Учитывая опыт двух масштабных уголовных процессов, генеральный прокурор Юрис Стуканс предлагает внести в Уголовный закон отдельную статью и предусмотреть наказание за незаконную сделку в процедуре закупок.
В Рижский порт прибыл контейнеровоз MSC Martina V - крупнейший, когда-либо посещавший Ригу, сообщили представители Управления Рижского свободного порта.
В районе Атгазене в Риге несколько водителей повредили свои автомобили, пытаясь проехать по замерзшей луже, не осознавая, какие неприятности им грозят, сообщает Degpunktā.
Столичное предприятие водоснабжения Rīgas ūdens планирует с июня вновь повысить тарифы, свидетельствует разработанный предприятием проект тарифов.
В декабре прошлого года журналист Армандс Пуче на сайте LA.lv опубликовал колонку о школах национальных меньшинств в Латвии. В ней он использовал образ свиней. Во вторник, 6 февраля, Совет по этике СМИ решил, что эта колонка нарушает Кодекс этики, в том числе пункт, который запрещает разжигание ненависти. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Евросоюз нашел альтернативу российскому газу: его заменит водород. В начале 2024 года операторы газотранспортных систем подписали важное соглашение по проекту Северо-Балтийского водородного коридора. Речь идет о магистральном трубопроводе, аналогичном "Северному потоку", который пройдет и через Латвию. Рассматривается возможность и строительства водородного хранилища, сопоставимого с Инчукалнским. А Финляндии отведена роль балтийского водородного "Газпрома". TVNET+ выяснил подробности грандиозных проектов.
За рубежом:
Европарламент окончательно одобрил новый закон, согласно которому все банковские переводы в евро должны будут доходить до получателя в ЕС в течение десяти секунд.
Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что в сарае в Сууре-Яани, Сакала найден повешенный ребенок, а рядом с ним и его отец, пишет Rus.Postimees.
Пресс-секретарь развязавшего кровавую войну в Украине российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью американскому политическому комментатору Такеру Карлсону. По его словам, Путин на это интервью согласился, так как "позиция Карлcона отличается от остальных", пишет "Медуза".
Бывший президент России, а ныне замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев никогда не пропускает возможность пригрозить применением ядерного оружия - на этот раз он таким образом отреагировал на призывы ряда лидеров стран ЕС готовиться к войне с Россией.
Проект "Арктик СПГ-2", возглавляемый Леонидом Михельсоном и Геннадием Тимченко, олигархами, близкими к российскому диктатору Владимиру Путину, столкнулся с серьезной проблемой - из-за санкций больше не доступны танкеры, которые могут использоваться и в качестве ледоколов, сообщает Bloomberg.
В результате российского ракетного обстрела Украины в среду, 7 февраля, погибли четыре человека, 38 пострадали.
Ираклий Кобахидзе, кандидат на пост премьер-министра Грузии, заявил во вторник, 6 февраля, что Украина хочет распространить войну на территорию Грузии. Это произошло после того, как власти конфисковали грузовик со взрывчаткой, который направлялся в Россию, сообщает международное информационное агентство Reuters.
Военные стран НАТО опасаются угрозы войны со стороны России и призывают политиков увеличить инвестиции в оборону и вооружения. Как повлияет эта новая стратегия на помощь Украине?
Громкий скандал с прослушкой и слежкой за журналистами из киевского расследовательского проекта Bihus.info получил неожиданное (или ожидаемое) продолжение.
Интересное чтиво:
В шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") скандальный инфлюенсер и предприниматель Элина Дидрихсоне откровенно поговорила на очень личную тему - о своем женском здоровье. Ранее в социальных сетях она призналась, что ее менструальный цикл не наладился после рождения сына, что не позволяет паре завести еще одного ребенка.
Новость о том, что у короля Карла III нашли опухоль, застала всех врасплох. Общество еще не успело оправиться от двойного удара (госпитализации и операции принцессы Уэльской и самого царствующего монарха), как выяснилось, что у короля гораздо более серьезные проблемы со здоровьем, чем мы думали.
Новая участница реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra), скрипачка Кэти Тиндемарк (35) из-за скандального политика Алдиса Гобземса попала в скандал сексуального характера. А именно подруга Кэти рассказала, что в Instagram Гобземса всплыли снимки Кэти сексуального характера, пишет Apollo.lv.
Вопрос о выступлениях российских артистов в Латвии вызвал дискуссии как среди музыкантов, так и среди ценителей музыки. Музыкальный продюсер Гунтарс Рачс выразил в социальных сетях недоумение по поводу предстоящего концерта популярной певицы Zivert.
В субботу, 3 февраля, состоялся полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova. В финал прошли 10 участников. Среди них - проект Funkinbiz из Риги с песней на украинском языке Na Chystu Vodu. Рассказываем, что известно об этом коллективе.
15 февраля в клубе Laska V21 состоится концерт лидера группы "Сансара" Саши Гагарина, а на следующий день в Splendid palace пройдёт событие-спектакль "Неснятое кино" - это новый проект Алекса Дубаса, основанный на сценариях ещё не снятых фильмов и озвученный песнями Саши Гагарина.
В подвале одного из домов на площади Вабадузе в Таллинне с недавнего времени творятся вещи непристойные, местами страшные. Танцовщицы в сетчатых чулках, пьяные солдаты и их командир-психопат, бесправие обывателя и бесчинства людей в форме, - все это осколки зеркала, в котором отражаемся сегодняшние мы. И если ты не ешь политику, то политика ест тебя. Об этом новый спектакль-кабаре Mann Ist Mann, с середины января идущий в Русском театре на сцене Ring, пишет Rus.Postimees.
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