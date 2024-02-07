Главное за 7 февраля ⟩ Отставка правления Latvijas pasts, KNAB в думе Резекне и реакция на сравнение нацменьшинств со свиньями

Интересное чтиво:

В шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") скандальный инфлюенсер и предприниматель Элина Дидрихсоне откровенно поговорила на очень личную тему - о своем женском здоровье. Ранее в социальных сетях она призналась, что ее менструальный цикл не наладился после рождения сына, что не позволяет паре завести еще одного ребенка.

Новость о том, что у короля Карла III нашли опухоль, застала всех врасплох. Общество еще не успело оправиться от двойного удара (госпитализации и операции принцессы Уэльской и самого царствующего монарха), как выяснилось, что у короля гораздо более серьезные проблемы со здоровьем, чем мы думали.

Новая участница реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra), скрипачка Кэти Тиндемарк (35) из-за скандального политика Алдиса Гобземса попала в скандал сексуального характера. А именно подруга Кэти рассказала, что в Instagram Гобземса всплыли снимки Кэти сексуального характера, пишет Apollo.lv.

Вопрос о выступлениях российских артистов в Латвии вызвал дискуссии как среди музыкантов, так и среди ценителей музыки. Музыкальный продюсер Гунтарс Рачс выразил в социальных сетях недоумение по поводу предстоящего концерта популярной певицы Zivert.