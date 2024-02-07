"Дни Крымского моста сочтены. Мне кажется, что не нужно ждать долго - это точно произойдет в этом году", - сказал Неижпапа Гордону. Впрочем, он не уточнил, когда это будет сделано.

19-километровый мост был открыт спустя четыре года после того, как Россия в 2014 году аннексировала Крымский полуостров. Мост имеет важное логистическое значение, так как по нему обеспечиваются поставки военной техники между территорией России и оккупированным Крымом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мост вражеским творением, так как он был построен незаконно.

После полномасштабного вторжения России в Украину мост неоднократно повреждали. В июле прошлого года ему был нанесен значительный ущерб, из-за чего Россия временно решила остановить на мосту движение.

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