Сенат США отклонил законопроект, включающий в себя предоставление военной помощи Украине

Законопроект включает в себя помощь Украине, Израилю и другие виды помощи, а также иммиграционные реформы.

Законопроект поддержали 49 сенаторов, против проголосовали 50, для его принятия было необходимо 60 голосов.

Законопроект охватывает 118,3 миллиарда долларов, из которых 60 миллиардов долларов предназначены для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля, 10 миллиардов долларов для гуманитарной помощи, почти 5 миллиардов долларов для азиатско-тихоокеанских партнеров, включая Тайвань, и 20 миллиардов долларов для укрепления границ.

Законопроект включает в себя множество мер, против которых демократы обычно решительно выступают, например, ограничение полномочий президента в приеме беженцев по гуманитарным соображениям и ускорение процесса депортации. Он также не включает ни один из приоритетов, которые обычно выдвигают демократы, например, путь к гражданству для примерно 11 миллионов мигрантов, живущих в США без действительных документов.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что быстро вынесет на голосование законопроект, который касается помощи, но не вопросов иммиграции.

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