CAS опубликовал мотивировочную часть по делу фигуристки Камилы Валиевой. Главное

Нет подтверждений, что Валиева действительно взяла десерт с собой в Петербург (между заявленным временем приготовления блюда и взятием пробы при этом прошло не менее трех дней). Мать Валиевой в своих первоначальных показаниях не упоминала десерт.

Кроме того, «по своему существу невероятно», чтобы элитный спортсмен такого уровня в поездке по России привез с собой сделанный дома клубничный десерт и съел его в период соревнований, указывает CAS.

Перед этим в документе приводились объяснения РУСАДА, согласно которым, нет никаких доказательств от самой спортсменки, что Геннадий Соловьёв вообще существует.

Результаты «пробы Б»

Камила Валиева с тренером Этери Тутберидзе после выступления с произвольной программой на Олимпиаде-2022 Фото: Sergei Bobylev/TASS

В мотивировочной части решения по Валиевой есть и другие интересные подробности. Например, из него следует, что зимой 2022 года МВД России по просьбе РУСАДА проводило проверку окружения Валиевой — оно не выявило, что кто-то склонял фигуристку к употреблению допинга.

Другой ранее неизвестный факт — в марте 2022 года лаборатория в Стокгольме, которая изначально выявила запрещенный препарат в пробе Валиевой, открыла так называемую «пробу Б» (на соревнованиях спортсмены сдают две пробы, чтобы избежать ошибок). Вскрытие проводилось, в том числе, при представителе Валиевой. Запрещенный триметазидин обнаружился и в этом образце.

В решении подробно разбирается все медицинское сопровождение спортсменки (им, в том числе, занимался врач Филипп Шветский; в прошлом спортсменов, с которыми он работал, уже ловили на допинге).