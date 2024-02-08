Усик объяснил, почему улыбнулся после новости о переносе боя с Фьюри

Украинский боксёр Александр Усик на пресс-конференции рассказал о своих эмоциях после сообщения о том, что Тайсон Фьюри получил травму во время спарринга.
Как известно, Фьюри во время тренировки получил серьёзное рассечение над правым глазом, из-за чего британец не сможет провести бой с Усикой в запланированную дату, 17 февраля. Однако долгожданный поединок уже получил новую дату - 18 мая Усик и Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона.
На пресс-конференции Усик рассказал, что сам был на тренировке, когда узнал о травме Фьюри. Украинский боксёр тогда только улыбнулся.
Правда, по мнению Усика, в переносе боя есть и свои плюсы, ведь в конце января жена боксёра Екатерина родила четвёртого ребёнка - Марию. Жена Усика всегда присутствует на боях мужа лично, но она была бы вынуждена наблюдать за этим важным поединком из дома. Учитывая, что бой состоится через три месяца, Екатерина сможет присутствовать на поединке мужа.
"Я многим пожертвовал. Не отметил ни одного праздника - ни Новый год, ни свой день рождения, ни дни рождения детей, которые прошли, пока я был в лагере. Меня не было рядом с женой, когда она рожала. Хотя я должен был быть там, в коридорах больницы. Я должен был услышать, как плачет моя дочь", - сказал Усик на пресс-конференции.
Украинец рассказал, что его жена была рада, когда узнала о переносе боя. "Теперь она знает, что сможет присутствовать на бою в новую дату. Моя жена не пропустила ни одного моего боя. Она моя богиня победы", - сказал Усик.
Боксёр также рассказал, что Мария - первый ребёнок, появление которого на свет он не видел лично. Теперь он планирует вернуться домой, обнять новорождённого ребёнка и как можно скорее вернуться в лагерь.
37-летний Усик на профессиональном боксёрском ринге принял участие в 21 бою и во всех из них выиграл (13 нокаутом). В своём последнем бою Усик техническим нокаутом победил Даниеля Дюбуа. На счету Фьюри в 35 боях 34 победы и одна ничья в поединке с Деонтеем Уайлдером.
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