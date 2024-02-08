Усик объяснил, почему улыбнулся после новости о переносе боя с Фьюри

"Я многим пожертвовал. Не отметил ни одного праздника - ни Новый год, ни свой день рождения, ни дни рождения детей, которые прошли, пока я был в лагере. Меня не было рядом с женой, когда она рожала. Хотя я должен был быть там, в коридорах больницы. Я должен был услышать, как плачет моя дочь", - сказал Усик на пресс-конференции.