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Видео ⟩ В России, на ракетном заводе, прогремел мощный взрыв (2)

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video/LXSummer1/"X"

Мощный взрыв прогремел в районе Воткинского завода близ Ижевска, где производят ракеты "Тополь-М", "Искандер-М" и "Точка-У". Огромный столб огня был виден даже на расстоянии нескольких километров, сообщают украинское информагентство "УНИАН" и российское СМИ "Медуза".

Жители Удмуртии вечером 7 февраля опубликовали в соцсетях ролики, на которых видно высокое пламя огня, возникшее из-за взрыва.

Снимающие видео предположили, что взрыв произошел на полигоне Воткинского завода, в селе Ягул, расположенном в 12 километрах от Ижевска.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Завьяловского района Удмуртии заявили, что представители Воткинского завода объяснили природу взрыва.

"Было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое [мероприятие]", - заявили в службе.

В свою очередь, в Telegram-канале МЧС Удмуртии говорится: "На территории Удмуртской Республики чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло".

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