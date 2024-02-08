Жители Удмуртии вечером 7 февраля опубликовали в соцсетях ролики, на которых видно высокое пламя огня, возникшее из-за взрыва.

Снимающие видео предположили, что взрыв произошел на полигоне Воткинского завода, в селе Ягул, расположенном в 12 километрах от Ижевска.

#RussiaOnFire

Izhevsk region, Russia ❗

Some more amazing footage 🎦🤩

Boom 💥 Bavovna 🔥🔥🔥💨

Residents of Izhevsk report an explosion 💥 near the Yagul test site tonight. It is known that there is a military training ground in this area, the Votkinsk military plant, which… pic.twitter.com/SbbcQnOHaB — LX (@LXSummer1) February 7, 2024

В Единой дежурно-диспетчерской службе Завьяловского района Удмуртии заявили, что представители Воткинского завода объяснили природу взрыва.

"Было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое [мероприятие]", - заявили в службе.

В свою очередь, в Telegram-канале МЧС Удмуртии говорится: "На территории Удмуртской Республики чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло".

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