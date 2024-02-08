Фото ⟩ Для журнала Playboy впервые снялась принцесса

Кто эта женщина? Ее полное имя - Ксения Флоренс Габриэла София Ирис. Она - принцесса Саксонская. 37-летняя женщина заявила, что она является родственницей 1000-летней династии Веттинов. Так, СМИ пишут, что она потомок последнего короля Саксонии Фридриха Августа III.

Династия Веттинов - династия немецких королей, некогда правившая территорией современной Германии, саксонскими землями, Саксонией-Анхальт и Тюрингией. Династия является одной из старейших в Европе и берет свое начало от города Веттин в Саксонии-Анхальт.

Своей обнаженной фотосессией 37-летняя принцесса решила показать, что "каждая женщина прекрасна". Как она заявила журналу Playboy, "не нужно приспосабливаться ни к каким тенденциям или делать пластические операции просто для того, чтобы кому-то понравиться", пишет Deutsche Welle.

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