Сборная Латвии по футболу узнала соперников по Лиге наций

В четверг, 8 февраля, в Париже состоялась жеребьёвка футбольной Лиги наций.
В ходе жеребьёвки, в которой принял участие легендарный латвийский футболист Марьян Пахарь, выяснилось, что сезон-2024/25 Лиги наций сборная Латвии проведёт в группе 1 лиги С, а её соперниками станут команды Армении, Фарерских островов и Северной Македонии.
Каждая команда проведёт шесть матчей в своей группе - по одному дома и в гостях против трёх других команд группы.
Два худших обладателя четвёртых мест в Лиге С вылетят в Лигу D. Четыре победителя групп Лиги С автоматически поднимутся в Лигу В.
Итоги жеребьёвки Лиги наций 2024/25:
Лига А
- Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия
- Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль
- Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина
- Группа 4: Шотландия, Испания, Швейцария, Сербия
Лига B
- Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Албания, Грузия
- Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Казахстан
- Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Греция
- Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция
Лига C
- Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония
- Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар (победитель)
- Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь
- Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия
Лига D
- Группа 1: Литва/Гибралтар, (проигравший), Сан-Марино, Лихтенштейн
- Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра
Календарь Лиги наций 2024/25:
- Тур 1: 5-7 октября 2024 года
- Тур 2: 8-10 октября 2024 года
- Тур 3: 10-12 октября 2024 года
- Тур 4: 13-15 октября 2024 года
- Тур 5: 14-16 ноября 2024 года
- Тур 6: 17-19 ноября 2024 года
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