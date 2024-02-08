Сборная Латвии по футболу узнала соперников по Лиге наций

В ходе жеребьёвки, в которой принял участие легендарный латвийский футболист Марьян Пахарь, выяснилось, что сезон-2024/25 Лиги наций сборная Латвии проведёт в группе 1 лиги С, а её соперниками станут команды Армении, Фарерских островов и Северной Македонии.

Каждая команда проведёт шесть матчей в своей группе - по одному дома и в гостях против трёх других команд группы.

Два худших обладателя четвёртых мест в Лиге С вылетят в Лигу D. Четыре победителя групп Лиги С автоматически поднимутся в Лигу В.

Итоги жеребьёвки Лиги наций 2024/25:

Лига А

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина

Группа 4: Шотландия, Испания, Швейцария, Сербия

Лига B

Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Албания, Грузия

Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Казахстан

Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Греция

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция

Лига C

Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар (победитель)

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь

Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия

Лига D

Группа 1: Литва/Гибралтар, (проигравший), Сан-Марино, Лихтенштейн

Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра

Календарь Лиги наций 2024/25:

Тур 1: 5-7 октября 2024 года

Тур 2: 8-10 октября 2024 года

Тур 3: 10-12 октября 2024 года

Тур 4: 13-15 октября 2024 года

Тур 5: 14-16 ноября 2024 года

Тур 6: 17-19 ноября 2024 года

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