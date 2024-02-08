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Сборная Латвии по футболу узнала соперников по Лиге наций

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Марьян Пахарь
Марьян Пахарь Фото: AFP/SCANPIX

В четверг, 8 февраля, в Париже состоялась жеребьёвка футбольной Лиги наций.

В ходе жеребьёвки, в которой принял участие легендарный латвийский футболист Марьян Пахарь, выяснилось, что сезон-2024/25 Лиги наций сборная Латвии проведёт в группе 1 лиги С, а её соперниками станут команды Армении, Фарерских островов и Северной Македонии.

Каждая команда проведёт шесть матчей в своей группе - по одному дома и в гостях против трёх других команд группы.

Два худших обладателя четвёртых мест в Лиге С вылетят в Лигу D. Четыре победителя групп Лиги С автоматически поднимутся в Лигу В.

Итоги жеребьёвки Лиги наций 2024/25:

Лига А

  • Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия
  • Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль
  • Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина
  • Группа 4: Шотландия, Испания, Швейцария, Сербия

Лига B

  • Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Албания, Грузия
  • Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Казахстан
  • Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Греция
  • Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция

Лига C

  • Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония
  • Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар (победитель)
  • Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь
  • Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия

Лига D

  • Группа 1: Литва/Гибралтар, (проигравший), Сан-Марино, Лихтенштейн
  • Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра

Календарь Лиги наций 2024/25:

  • Тур 1: 5-7 октября 2024 года
  • Тур 2: 8-10 октября 2024 года
  • Тур 3: 10-12 октября 2024 года
  • Тур 4: 13-15 октября 2024 года
  • Тур 5: 14-16 ноября 2024 года
  • Тур 6: 17-19 ноября 2024 года

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