Контейнеровоз-рекордсмен MSC MARITINA V вошел в Ригу с грузом из Петербурга

В пресс-службе VID RUS TVNET ответили, что "контейнеровозы MCS из Санкт-Петербурга заходят в Рижский порт примерно четыре раза в месяц, каждый раз привозя около 300 морских контейнеров. Большинство из них представляют собой порожние контейнеры (без груза), но в них также перевозятся товары, не входящие в санкционный список, введенный в отношении России. MSC MARITINA V зашел в Рижский порт 3 февраля, доставив из порта Санкт-Петербург 320 контейнеров, из которых 100 порожних контейнеров были выгружены в Рижском порту, а 220 предназначались для других портов ЕС. 7 февраля судно продолжило путь в другие порты ЕС, перевозя в общей сложности 1295 контейнеров".