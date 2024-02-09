Контейнеровоз-рекордсмен MSC MARITINA V вошел в Ригу с грузом из Петербурга

На днях в столице пришвартовался огромный контейнеровоз MSC MARITINA V - крупнейший за всю историю Рижского порта. Событие вызвало ажиотаж в соцсетях и множество вопросов читателей RUS TVNET. Мы выяснили, по какому маршруту шло судно и какой груз везло.
Судно длиной 266 метров и шириной 37 метров, прибывшее в Ригу в воскресенье ночью, ходит под флагом Мадейры (Португалия) и имеет максимальную вместимость 4533 TEU (20-футовые контейнеры). Оператором судна является швейцарская международная компания MSC (Mediterranean Shipping Company), которая включила Рижский порт в свой регулярный маршрут контейнерных линий.
Судно сначала обслуживалось в Рижском порту у причалов SIA Rīgas centralais termināls, позже было пришвартовано у SIA Baltic Container Terminal, где продолжалась погрузка. Из Рижского порта контейнеровоз в среду, 7 февраля, отправится в порт города Гавр во Франции.
Чтобы ответить на вопросы читателей RUS TVNET, активно интересующихся, что же за груз был на борту судна, мы обратились в портовые структуры и на таможню.
Как рассказала руководитель отдела общественных отношений управления Рижского свободного порта (Rīgas brīvostas pārvalde) Лиене Озола, "судно следует по своему маршруту, соединяя несколько портов Балтийского моря, включая Антверпен, Ригу, Санкт-Петербург и Гавр. Контейнеры, которые разгружаются в Риге, могут быть из любого порта, включенного в маршрут (в каждом порту часть контейнеров выгружается, часть загружается). Управление Рижского свободного порта собирает и обобщает данные о количестве единиц контейнеров, обработанных в Рижском порту. В свою очередь, информация о грузе в контейнерах доступна таможенному управлению Службы государственных доходов (VID), которое обеспечивает все функции контроля груза".
В пресс-службе VID RUS TVNET ответили, что "контейнеровозы MCS из Санкт-Петербурга заходят в Рижский порт примерно четыре раза в месяц, каждый раз привозя около 300 морских контейнеров. Большинство из них представляют собой порожние контейнеры (без груза), но в них также перевозятся товары, не входящие в санкционный список, введенный в отношении России. MSC MARITINA V зашел в Рижский порт 3 февраля, доставив из порта Санкт-Петербург 320 контейнеров, из которых 100 порожних контейнеров были выгружены в Рижском порту, а 220 предназначались для других портов ЕС. 7 февраля судно продолжило путь в другие порты ЕС, перевозя в общей сложности 1295 контейнеров".
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