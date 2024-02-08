WP, ссылаясь на показания анонимных украинских солдат, пишет, что нехватка кадров на данный момент является самой явной проблемой в армии.

Командир механизированной бригады, дислоцированной на востоке Украины, говорит, что в его подразделении сейчас насчитывается менее 40 человек - полный батальон обычно состоит из 200 солдат.

Командир другого подразделения утверждает, что в его распоряжении осталось лишь 35% бойцов из первоначального состава. Такая ситуация считается типичной.

"Это закончится гибелью, полным провалом. Я думаю, что фронт, вероятно, где-то рухнет - как у противника в 2022 году в Харьковской области", - рассказал WP на условиях анонимности один из украинских солдат.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!