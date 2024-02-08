Борис Надеждин не допущен до "выборов" президента в РФ, а у ВСУ новый главнокомандующий. RUS TVNET напоминает о главных новостях уходящего четверга, 8 февраля.
Главное за 8 февраля ⟩ Новый главком ВСУ, Надеждина не допустили до "выборов", в РФ запрещены концерты Киркорова
Новости Латвии:
Житель Мангальсалы Янис показывает передаче телеканала TV3 Bez Tabu сделанные три дня назад, еще до большого снега, фотографии, на которых видно, что весь двор, припаркованные во дворе автомобили, а также крыша теплицы покрыты заметным слоем коричневого вещества.
Умер пророссийский активист, политик Янис Кузин, сообщили его родственники в Facebook.
Зритель передачи Bez Tabu Марис критикует организацию движения на улице Тургенева в Риге.
Жительница Мери Иванда в октябре прошлого года начала работу в магазине одежды в Смилтене. Радость от этого, правда, быстро испарилась, поскольку женщина заболела и, к своему удивлению, внезапно была уволена с работы, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
За рубежом:
Новым главнокомандующим ВСУ назначен глава Сухопутных войск украинской армии, генерал-полковник Александр Сырский, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) засчитала Борису Надеждину лишь 95,5 тыс. подписей, что на 4,5 тыс. меньше необходимого. В связи с этим ЦИК принял решение не допустить Надеждина до выборов президента России.
Во вторник, 6 февраля, митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений покинул страну, так как срок его вида на жительство истек. В последнюю неделю до его отъезда в руководстве Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) произошли срочные назначения, потребовавшие от служителей церкви быстроты и точного расчета. Rus.Postimees выяснил, что происходило в последние недели в Синоде церкви, когда состоятся выборы митрополита и можно ли ожидать явных изменений в риторике руководителей ЭПЦ МП по политическим вопросам.
В День безопасного интернета, 6 февраля, на странице Департамента полиции и погранохраны Эстонии в социальной сети Facebook публиковались сообщения о мошенничествах, о которых полиция была уведомлена с начала этого года. Марафон продлился 12 часов, пишет Rus.Postimees.
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В конце января в Сети широко обсуждалась новость о возможном штрафе для беженки из Украины за недостаточное знание латышского языка на рабочем месте в латвийской пиццерии. Центр государственного языка (VVC) возбудил дело об административном правонарушении. RUS TVNET решил разобраться, в каких случаях VVC может оштрафовать работодателя или самого сотрудника и как часто это происходит.
Легенда латвийского хоккея Сандис Озолиньш в откровенном интервью программе Латвийского радио Laikmeta krustpunktā поделился опытом работы в России и не стал скрывать, что некоторые его коллеги там являются сторонниками обвиняемого в тяжких преступлениях Владимира Путина.
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