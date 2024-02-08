Главное за 8 февраля ⟩ Новый главком ВСУ, Надеждина не допустили до "выборов", в РФ запрещены концерты Киркорова

Во вторник, 6 февраля, митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений покинул страну, так как срок его вида на жительство истек. В последнюю неделю до его отъезда в руководстве Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) произошли срочные назначения, потребовавшие от служителей церкви быстроты и точного расчета. Rus.Postimees выяснил, что происходило в последние недели в Синоде церкви, когда состоятся выборы митрополита и можно ли ожидать явных изменений в риторике руководителей ЭПЦ МП по политическим вопросам.

В День безопасного интернета, 6 февраля, на странице Департамента полиции и погранохраны Эстонии в социальной сети Facebook публиковались сообщения о мошенничествах, о которых полиция была уведомлена с начала этого года. Марафон продлился 12 часов, пишет Rus.Postimees.

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В конце января в Сети широко обсуждалась новость о возможном штрафе для беженки из Украины за недостаточное знание латышского языка на рабочем месте в латвийской пиццерии. Центр государственного языка (VVC) возбудил дело об административном правонарушении. RUS TVNET решил разобраться, в каких случаях VVC может оштрафовать работодателя или самого сотрудника и как часто это происходит.