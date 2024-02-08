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Убит вице-мэр украинского города Никополь

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В своем автомобиле убит вице-мэр украинского города Никополь
В своем автомобиле убит вице-мэр украинского города Никополь Фото: NEXTA/"X"

Неизвестные в четверг, 8 февраля, убили мэра украинского города Никополь Виталия Журавлева, сообщает украинское издание The Kyiv Independent.

Журавлев погиб в своем автомобиле.

Хотя Никополь регулярно подвергается нападениям российских оккупантов, прокуратура подтвердила, что Журавлев погиб не в результате российской атаки. Данные следствия показывают, что он погиб после того, как по его автомобилю открыли огонь неизвестные.

В результате нападения автомобиль загорелся, однако позже пожар был потушен.

На данный момент в рамках расследования пытаются установить причастных к делу лиц.

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