Убит вице-мэр украинского города Никополь

Неизвестные в четверг, 8 февраля, убили мэра украинского города Никополь Виталия Журавлева, сообщает украинское издание The Kyiv Independent.
Журавлев погиб в своем автомобиле.
The Dnipropetrovsk regional administration reported that the deputy mayor of Nikopol was killed. Criminal proceedings have been opened. pic.twitter.com/YXmIjUtR2s— NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2024
Хотя Никополь регулярно подвергается нападениям российских оккупантов, прокуратура подтвердила, что Журавлев погиб не в результате российской атаки. Данные следствия показывают, что он погиб после того, как по его автомобилю открыли огонь неизвестные.
В результате нападения автомобиль загорелся, однако позже пожар был потушен.
На данный момент в рамках расследования пытаются установить причастных к делу лиц.
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