В Риге изменят названия нескольких остановок общественного транспорта

Для автобусных маршрутов 47 и 50 в обоих направлениях будут изменены названия остановок "Katlakalna iela" на улице Крустпилс. Отныне эти остановки будут называться "Mazā Rencēnu iela".

Название изменено для того, чтобы на 47-м автобусном маршруте от улицы Абрене до Гетлини две остановки подряд не имели одинакового названия "Katlakalna iela" и не вызывали путаницы у пассажиров.

На улице Ницгалес остановки "Purvciems" троллейбусных маршрутов 11 и 16 будут переименованы в "Purvciema iela" в обоих направлениях. Учитывая, что конечные остановки троллейбусных маршрутов 18 и 23 называются "Purvciems", изменения в названиях нужны во избежание путаницы.

Остановки "Nīcgales iela" на улице Деглава и остановка "Nīcgales iela" на улице Ницгалес в направлении из центра будут переименованы в "Itas Kozakeviča iela".

В августе прошлого года участок между улицами Деглава и Ницгалес был переименован в улицу Иты Козакевичи. Поэтому комиссия по лицензированию пассажирского коммерческого транспорта Рижской думы решила изменить названия остановок.

Остановки используются автобусами 3, 6, 13, 47, 50, 51, 52 и троллейбусами 11, 22, а также троллейбусным маршрутом 16 для проезда в парк и обратно.

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