Ирландские баскетболистки отказались от рукопожатий со сборной Израиля во время матча в Риге

В предматчевом заявлении Basketball Ireland говорилось: "Вчера Basketball Ireland проинформировала Fiba Europe, что в свете недавних комментариев израильских игроков и тренерского штаба, в том числе подстрекательских и совершенно ложных обвинений в антисемитизме, опубликованных на официальном израильском сайте, наши игроки не будут участвовать в традиционной предыгровой традиции с нашими следующими противниками.

​Это включает в себя обмен подарками, официальные рукопожатия до или после игры. Вместо этого наши игроки будут выстраиваться рядом с нашей скамейкой во время исполнения гимна Ирландии, а не на площадке.

Basketball Ireland полностью поддерживает наших игроков в их решении".

В интервью на сайте Израильской баскетбольной ассоциации студентка Саар, проживающая в США, сказала: "Известно, что они настроены весьма антисемитски, и это не секрет, и, возможно, поэтому от них ожидается тяжелая игра.

Мы должны показать, что мы лучше их, и победить. Мы говорим об этом между собой. Мы знаем, что они нас не любят, и мы будем выкладываться на площадке как и всегда".

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