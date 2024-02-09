Ирландские баскетболистки отказались от рукопожатий со сборной Израиля во время матча в Риге

Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась от рукопожатий с командой Израиля в преддверии отборочного матча EuroBasket 2025 в Риге 8 февраля, сообщает BBC.
В среду игрок сборной Израиля Дор Саар заявила, что команда Ирландии "довольно антисемитская". Basketball Ireland заявила, что комментарии были "подстрекательскими и совершенно неточными".
Перед игрой, которую Израиль выиграл со счетом 87:57, игроки сборной Ирландии также выстроились для исполнения гимна рядом со скамейкой запасных, а не в центре площадки.
Basketball Ireland в своем заявлении перед началом матча - за пять дней - сообщила, что команда не будет участвовать в "традиционных предматчевых мероприятиях".
После этого - в преддверии игры - тренер сборной Израиля Шарон Друкер заявила, что Ирландия "не уважает" то, что символизирует игра.
Basketball Ireland сообщила о комментариях Саар руководящему органу европейского баскетбола Fiba Europe.
Матч, который был перенесен в Ригу из-за продолжающейся войны в Газе, все же состоялся. Ранее - в начале недели - исполнительный директор Basketball Ireland Джон Фихан заявил, что ирландской команде грозят крупные штрафы и исключение из соревнований, если команда будет бойкотировать матч против Израиля.
Он сказал, что бойкот "уничтожит международное участие наших женщин в следующие 10 лет".
В предматчевом заявлении Basketball Ireland говорилось: "Вчера Basketball Ireland проинформировала Fiba Europe, что в свете недавних комментариев израильских игроков и тренерского штаба, в том числе подстрекательских и совершенно ложных обвинений в антисемитизме, опубликованных на официальном израильском сайте, наши игроки не будут участвовать в традиционной предыгровой традиции с нашими следующими противниками.
Это включает в себя обмен подарками, официальные рукопожатия до или после игры. Вместо этого наши игроки будут выстраиваться рядом с нашей скамейкой во время исполнения гимна Ирландии, а не на площадке.
Basketball Ireland полностью поддерживает наших игроков в их решении".
В интервью на сайте Израильской баскетбольной ассоциации студентка Саар, проживающая в США, сказала: "Известно, что они настроены весьма антисемитски, и это не секрет, и, возможно, поэтому от них ожидается тяжелая игра.
Мы должны показать, что мы лучше их, и победить. Мы говорим об этом между собой. Мы знаем, что они нас не любят, и мы будем выкладываться на площадке как и всегда".
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