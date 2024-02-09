Последний рабочий день недели принес нам множество важных событий - в Риге начинают строительство нового моста Rail Baltica через Даугаву, что перевозил крупнейший за всю историю Рижского порта контейнеровоз, а диктатор Владимир Путин в интервью упомянул Латвию. Об этих и других новостях пятницы, 9 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 9 февраля ⟩ Новый мост через Даугаву, контейнеровоз из Петербурга в Риге и Путин про Латвию
Новости Латвии:
В пятницу, 9 февраля, строительная фирма BeReRix и ответственное за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas проинформировали о новом плане работ по строительству моста Rail Baltica.
Насколько велик средний класс в латвийском обществе? Какова его состоятельность? Несмотря на то, что в политических документах и речах политиков периодически расцветает призыв к созданию в обществе крепкого среднего класса, исследований по этому поводу мало. Центральное статистическое управление проводит ежегодный опрос о получаемых в домашних хозяйствах доходах, а отдельные эксперты касаются среднего класса, исследуя тенденции каких-либо сфер. Например, экономисты Банка Латвии пришли к выводу, что уровень богатства латвийского общества в последние годы рос медленнее, чем в Литве и Эстонии.
На днях в столице пришвартовался огромный контейнеровоз MSC MARITINA V - крупнейший за всю историю Рижского порта. Событие вызвало ажиотаж в соцсетях и множество вопросов читателей. RUS TVNET выяснил, по какому маршруту шло судно и какой груз везло.
В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывал известный латвийский математик Андрис Амбайнис, открытия которого в области разработки алгоритмов для квантовых компьютеров имели большое значение на мировом уровне. Поговорили с ученым о приоритетах в науке Латвии, преподавании математики в школах и важной роли учителей в становлении талантов.
С 19 февраля будут изменены названия нескольких остановок общественного транспорта в Риге, сообщила агентству LETA представитель муниципального транспортного предприятия SIA Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
За рубежом:
Развязавший войну в Украине российский диктатор Владимир Путин в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону упомянул и Латвию, заявив, что у России нет никого интереса нападать на это государство.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заменил верховного главнокомандующего украинской армии. Вместо Валерия Залужного им стал Александр Сырский. Это ожидаемое событие, тем не менее, стало и самым обсуждаемым событием дня. Би-би-си приводит главные высказывания о нем.
Обратившийся в редакцию эстонского издания Rus.Postimees Тимур до недавнего времени работал курьером Bolt Food. Он рассказал, что обнаружил дефект в программном обеспечении курьерского приложения, что позволило ему получать непропорционально большое количество заказов и, следовательно, зарабатывать больше денег. Но радовался он недолго.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что на борту российского Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом 24 января, не было украинских военнопленных. Об этом Данилов заявил в интервью изданию "Бабель", опубликованному в пятницу, 9 февраля.
Интересное чтиво:
Министр здравоохранения и врач Хосам Абу Мери, посетивший программу Ar dziesmu par dzīvi ("С песней по жизни") на радио SWH, рассказал, как ему удается продолжать медицинскую практику на посту министра.
Экс-политик Алдис Гобземс, раскрывающий в своих социальных сетях самые темные уголки жизни латвийских знаменитостей, недавно поделился частными кадрами скрипачки Кэти Тиндемарк (Katy Tindemark). Девушка прокомментировала случившееся.
В пятницу, 9 февраля, метеоролог Том Брицис сообщил, что на пляже в Лиласте, а также в некоторых других местах южного побережья Рижского залива образовались большие ледяные шары.
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