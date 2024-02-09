Главное за 9 февраля ⟩ Новый мост через Даугаву, контейнеровоз из Петербурга в Риге и Путин про Латвию

С 19 февраля будут изменены названия нескольких остановок общественного транспорта в Риге, сообщила агентству LETA представитель муниципального транспортного предприятия SIA Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

За рубежом:

Развязавший войну в Украине российский диктатор Владимир Путин в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону упомянул и Латвию, заявив, что у России нет никого интереса нападать на это государство.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заменил верховного главнокомандующего украинской армии. Вместо Валерия Залужного им стал Александр Сырский. Это ожидаемое событие, тем не менее, стало и самым обсуждаемым событием дня. Би-би-си приводит главные высказывания о нем.

Обратившийся в редакцию эстонского издания Rus.Postimees Тимур до недавнего времени работал курьером Bolt Food. Он рассказал, что обнаружил дефект в программном обеспечении курьерского приложения, что позволило ему получать непропорционально большое количество заказов и, следовательно, зарабатывать больше денег. Но радовался он недолго.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что на борту российского Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом 24 января, не было украинских военнопленных. Об этом Данилов заявил в интервью изданию "Бабель", опубликованному в пятницу, 9 февраля.

Интересное чтиво:

Министр здравоохранения и врач Хосам Абу Мери, посетивший программу Ar dziesmu par dzīvi ("С песней по жизни") на радио SWH, рассказал, как ему удается продолжать медицинскую практику на посту министра.

Экс-политик Алдис Гобземс, раскрывающий в своих социальных сетях самые темные уголки жизни латвийских знаменитостей, недавно поделился частными кадрами скрипачки Кэти Тиндемарк (Katy Tindemark). Девушка прокомментировала случившееся.

В пятницу, 9 февраля, метеоролог Том Брицис сообщил, что на пляже в Лиласте, а также в некоторых других местах южного побережья Рижского залива образовались большие ледяные шары.

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