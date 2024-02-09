Украина дронами атаковала два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае

Украина нанесла удары беспилотниками по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае России - в населенных пунктах Ильское и Афипское, сообщил информированный источник агентству "Интерфакс-Украина".
"Атаки СБУ на нефтеперерабатывающие заводы продолжаются. На этот раз дроны службы нанесли в Краснодарском крае удары сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам - не только Ильскому, но и Афипскому", - рассказал в пятницу собеседник агентства.
Говоря о результатах удара в Ильском, источник заявил: "Вспыхнул крупный пожар, затронувший завод первичной переработки мощностью 3,6 миллиона тонн в год. Без него противник не сможет производить дизельное топливо для военных целей".
Стоимость такого устройства составляет порядка 50 миллионов долларов, добавил он.
"На Афипском заводе дроны тоже хорошо поработали, последствия уточняются", - указал источник.
Объекты находятся на расстоянии 20 километров друг от друга.
Россияне даже были вынуждены поднять в воздух самолеты, однако не смогли защитить заводы.
Источник отметил, что эти заводы являются полностью легитимными целями.
Они работают на военную индустрию, обеспечивая топливом российские войска, однако важны и для народного хозяйства, пояснил собеседник агентства.
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