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В субботу сохранится мороз

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 10 февраля 2024, 09:38
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Зима в Латвии
Зима в Латвии Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 10 февраля, сохранится небольшой мороз, местами сквозь облака выглянет солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сохранится слабый и умеренный северо-восточный, восточный ветер. Температура воздуха повысится до 0...-5 градусов, холоднее будет в северо-восточных регионах страны - до -5...-7 градусов.

В Риге днем ожидаются прояснения, а вечером - небольшой снег. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -7...-8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -2...-3 градусов.

Ожидается умеренный восточный ветер, днем его скорость в порывах будет достигать 8-13 метров в секунду. Мороз при ветре может показаться более сильным, чем показывает термометр.

Прогнозируется частичная облачность, днем по направлению с юга облачность начнет сгущаться. Местами возможны небольшой снег и метель.

Галерея: Зима в Риге

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