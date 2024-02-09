В субботу в Латвии сохранятся морозы, ночью похолодает до -18 градусов

Минимальная температура воздуха ночью составит от -4...-9 градусов в Курземе и Земгале до -15...-18 градусов местами в северо-восточной части страны.

Во второй половине дня температура воздуха поднимется до -1...-5 градусов, в Алуксне будет не теплее -7 градусов.

Ожидается умеренный восточный ветер, днем его скорость в порывах будет достигать 8-13 метров в секунду. Мороз при ветре может показаться более сильным, чем показывает термометр.

Прогнозируется частичная облачность, днем по направлению с юга облачность начнет сгущаться. Местами возможны небольшой снег и метель.

В Риге днем ожидаются прояснения, а вечером - небольшой снег. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -7...-8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -2...-3 градусов.

Галерея: Зима в Риге

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