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Полиция ищет пропавшую в Риге женщину

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Полиция ищет пропавшую в Риге женщину
Полиция ищет пропавшую в Риге женщину Фото: Inna Jurčenko.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Инну Юрченко, 1976 года рождения, которая пропала 7 февраля. 

Возможно женщина находится в Вецмилгрависе или в районе Яунциемских огородов.

Приметы: Рост 165 см, была одет в черный пуховик, черную шапку, черные ботинки.

Госполиция просит посмотреть на фотографию женщины и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 67086785 или 110.

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