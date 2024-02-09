Полиция ищет пропавшую в Риге женщину

Возможно женщина находится в Вецмилгрависе или в районе Яунциемских огородов.

Госполиция просит посмотреть на фотографию женщины и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 67086785 или 110.