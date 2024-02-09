Полиция ищет пропавшую в Риге женщину

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Инну Юрченко, 1976 года рождения, которая пропала 7 февраля.
Возможно женщина находится в Вецмилгрависе или в районе Яунциемских огородов.
Приметы: Рост 165 см, была одет в черный пуховик, черную шапку, черные ботинки.
Госполиция просит посмотреть на фотографию женщины и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 67086785 или 110.
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