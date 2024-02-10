Биатлонистка Бендика добилась лучшего результата в истории Латвии на чемпионатах мира

Латвийская биатлонистка Байба Бендика в пятницу, 9 февраля, заняла пятое место в спринте на 7,5 километров на чемпионате мира в чешском городе Нове-Место, достигнув лучшего результата Латвии за всю историю в женских соревнованиях в индивидуальных дисциплинах чемпионатов мира. Анния Кейта Сабуле заняла 79-е место, Сандра Булиня - 85-е.
Ранее наивысшим достижением Бендики на чемпионатах мира было девятое место, которое она завоевала в 2020 году в Антхольце и годом позже в словенской Поклюке на дистанции с совместным стартом.
В спринте лучшего результата среди латвийских биатлонистов на чемпионате мира в 2008 году добилась Мадара Лидума, заняв 11-е место. Наивысшим показателем Бендики стало 12-е место, завоеванное в 2020 году.
Бендика проиграл 46,5 секунды победительнице сборной Франции Жюлье Симон, которая финишировала за 20 минут 7,5 секунды.
Сабуле отлично стреляла лежа, но допустила одну ошибку стоя и заняла 79-е место в соревновании 93 спортсменов. Она проиграла Симон четыре минуты и 7,7 секунды.
Первые 60 спортсменок обеспечили себе старт в гонке преследования.
В смешанной эстафете в среду Бендика стала третьей по скорости лыжницей на своем этапе. В спринтерских соревнованиях чемпионата мира спортсменка добилась лучших результатов в 2019 году в Эстерсунде и в 2020 году в Антхольце, где заняла 17-е и 12-е место соответственно.
Сабуле заняла 99-е место в 2021 году в Поклюке, а Булиня - дебютантка чемпионата мира.
В субботу на чемпионате мира пройдут спринтерские соревнования среди мужчин, а в воскресенье – соревнования преследования как среди мужчин, так и среди женщин. На следующей неделе комплекты медалей будут распределены в индивидуальной дистанции, смешанной парной эстафете, эстафете, а также в соревнованиях с совместным стартом.
В продолжении сезона запланированы еще четыре этапа Кубка мира, следующий из которых пройдет в Осло на рубеже февраля и марта.
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