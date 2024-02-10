Видео ⟩ Как в Латгалии создают лучших роботов в мире

Юрис Эртс, организатор чемпионата по робототехнике в Прейли, по опыту знает, что создание роботов не только обучает, но и развивает творческие способности и повышает дух соревнования, что помогает доказать компетентность латвийской молодежи на международном уровне.

В число сторонников будущих чемпионов входит и латгальский патриот, эксперт в области технологий Кристап Скутелис, для которого важно поддержать своих. Кристап уверен, что среди латвийских мастеров роботов есть авторы будущих Tesla или других уникальных инновации.

Среди участников соревнований по робототехнике есть молодые люди, выступающие впервые, а также мастера с многолетним стажем. Что нужно знать, чтобы построить своего первого робота и победить, рассказывается в новом выпуске передачи.

В программе Ātruma cilts Паул Тимротс и команда ищут приключения, технологические новинки, легендарных личностей и интересных собеседников. Ātruma cilts можно смотреть каждый четверг на Умном телевидении LMT и в Интернете.

Статья написана в сотрудничестве с Умным телевидением LMT.

Видео: Сюжет передачи Ātruma cilts (на латышском языке)

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