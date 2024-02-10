Фото ⟩ Россияне пытаются обмануть украинцев нарисованными на аэродромах самолетами

Впрочем, эксперты отмечают, что этот подход не так эффективен по сравнению с, например, надувными моделями танков или самолетов.

Спутниковые снимки с нарисованными самолетами сделаны 11 января этого года на аэродроме Модок, 11 октября и 10 ноября прошлого года на авиабазе в Крымске, и 5 декабря прошлого года на аэродроме в Гвардейском.

At Krymsk air base, home to Russia’s 3rd Mixed Aviation Regiment, new decoys appeared in late 2023. (5/8) pic.twitter.com/sv8P0LAsG7 — Brady Africk (@bradyafr) January 30, 2024

По словам американского военного эксперта Брэди Эфрика, которые приводит Business Insider, эти мишени являются попыткой одурачить украинских операторов дронов-камикадзе, пытающихся разглядеть силуэты российских летательных аппаратов обычными камерами.

Russian decoy aircraft appeared at bases in Crimea too.



Last year, at least two were added to Hvardiiske air base. (6/8) pic.twitter.com/khTK5cMoL4 — Brady Africk (@bradyafr) January 30, 2024

Эфрик подчеркивает, что применение этих финвалов свидетельствует о том, что Россия обеспокоена способностью Украины наносить удары по военным целям, которые находятся все дальше от линии фронта.

В ходе войны Украине удалось наносить ракетно-дронные удары по целям на территории России или в оккупированных областях Украины.

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