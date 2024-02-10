Президент Венгрии ушла в отставку

46-летняя консервативная Новак в телеобращении в субботу заявила, что уходит с поста президента страны, на котором находилась с 2022 года.

"Я совершила ошибку. Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент", - цитирует выступление Новак в эфире венгерского телевидения Reuters.

Ее решение об отставке было объявлено более чем через неделю после того, как в обществе возросло раздражение из-за того, что в 2023 году Новак помиловала бывшего заместителя директора государственного детского дома. Мужчину в 2018 году приговорили к более чем трем годам лишения свободы по той причине, что он помогал скрыть сексуальные преступления против детей, совершенные директором детского дома. Директор детского дома был приговорен к восьми годам тюрьмы за насилие в отношении не менее десяти детей в период с 2004 по 2016 год.

Бывшего заместителя директора детского дома Новак помиловали одновременно с примерно 20 другими заключенными в связи с визитом папы Римского Франциска в Венгрию в апреле 2023 года. Новак ранее отрицала, что поступила неправильно, и отвергала призывы дать официальное объяснение своего решения.

Большинство оппозиционных партий Венгрии призвали Новак к отставке. Крупнейшая из партий - Демократическая коалиция - инициировала против нее процедуру этики в парламенте. Депутаты Демократической коалиции также передали письмо представителям католической церкви в Венгрии, чтобы те доставили его папе Римскому Франциску. В письме говорится, что при присуждении помилований во время визита понтифика Новак "послужила греху".

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