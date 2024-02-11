NYT: нынешних запасов снарядов ПВО Украине хватит до марта

Украинские военные вплотную приблизились к истощению запасов снарядов для ПВО, и если в ближайшее время не будет пополнений в виде новых западных поставок, то их хватит только до марта, пишет в субботу, 10 февраля, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные чиновников США.

Источники издания среди военных аналитиков также отмечают, что при отсутствии поставок уже спустя месяц Украина с трудом сможет проводить локальные контратаки, а к началу лета может столкнуться с большими трудностями при отражении российских атак. Без военной помощи США, предупреждают эксперты, коллапс на фронте возможен уже в этом году.

Однако, отмечают собеседники NYT, России также будет сложно быстро создать достаточный потенциал для проведения крупного наступления на востоке Украины. По мнению военных экспертов, войска РФ будут продвигаться вперед с большими потерями.

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