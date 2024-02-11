Латвийский саночник Кристер Апарйодс выиграл этап чемпионата мира

Апарйодс опередил занявшего второе место Макса Лангенхана из Германии на 0,042 секунды, а австриец Давид Гляйршер, занявший третье место, отстал на 0,118 секунды. Берзиньш проиграл Апарйодсу 0,476 секунды.

Стартовав в теплую погоду, лучших результатов в первой гонке добились спортсмены, вышедшие на старт раньше, не столь опытные, как представители больших стран. Представитель Швеции Сванте Кохала лидировал после первого захода, Берзиньш разделил четвертое место с отставанием в 0,203 секунды, а Апарйодс отставал на 0,382 секунды и находился на 17-й позиции.

Чтобы иметь возможность стартовать с максимально возможным номером во втором заезде, многие из лучших саночников намеренно снижали скорость в нижней части трассы, чтобы не стартовать последними.

Во второй гонке Апарйодс показал второй лучший результат, уступив только Гляйршеру, который после первой гонки был на 23-й позиции. У Берзиньша был 12-й результат в заезде и такая же позиция в общем зачете.

В основных соревнованиях приняли участие 30 саночников.

В 14:30 состоится командная эстафета.

Сборную Латвии на шестом этапе Кубка мира представляют 11 спортсменов.

Место в сильнейшей группе по очкам, набранным на трех последних этапах Кубка мира, заняли следующие латвийские спортсмены: Кристер Апарйодс, Элина Иева Витола, Кендия Апарйоде, Мартиньш Ботс/Роберт Плуме и Анда Упите/Кития Богданова.

На следующей неделе этап Кубка мира также пройдет в Оберхофе, а по итогам сезона два этапа в конце февраля и начале марта пройдут в Сигулде.

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