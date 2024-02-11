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Осторожнее на улице! В понедельник ожидается сильный гололед

rus.tvnet.lv/LETA
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Гололед. Снимок иллюстративный.
Гололед. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В понедельник, 12 февраля, с юга в Латвию придет новая обширная зона осадков, которая принесет снег, мокрый снег и ледяной дождь, поэтому ожидается сильный гололед, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха составит -1...-3 градуса, в Видземе столбики термометров опустятся до -4...-7 градусов.

В Риге утром в понедельник пройдет ледяной дождь, который приведет к сильному обледенению, поэтому синоптики призывают участников дорожного движения соблюдать осторожность.

Температура воздуха в столице составит 0...-2 градуса.

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