Передача объясняет, как Талсинское самоуправление пришло к значительному дефициту бюджета

После своего свержения заседания думы Карклиня больше не посещает, да и на интервью не соглашается.

В бюджетной версии Талсинского края, датированной концом января, предполагалось, что доходы в этом году будут чуть меньше, чем в прошлом - 58,4 млн евро. Из этих денег 40,3 миллиона были предназначены для возмещений. Прибавляя все другие потребности муниципалитета, бюджетные траты получались 74,3 млн, а дефицит - 16 млн.

В краевом бюджете планируется потратить 70% поступлений на зарплату. Это один из самых высоких уровней в стране. Часть роста дума объясняет увеличением минимальной зарплаты.

Правила предусматривают, что в конкретной должности зарплата соответствует определенному количеству минимальных зарплат. Правда, при определении оплаты труда в Талсинском крае во многих регионах установлена максимальная возможная. Например, в Колкской начальной школе, где учатся 10 детей, зарплата директора почти такая же, как в школе с несколькими сотнями детей. В этой школе также работают секретарь и два повара. А в самой муниципальной администрации руководители отделов имеют даже несколько заместителей. Это означает и более высокую оплату труда, чем у рядового работника.

Прежний заместитель председателя думы в качестве примера привел, что ранее помещения думы обслуживали нанятые со стороны люди. Сейчас нанята уборщика, и это для самоуправления получается дешевле.