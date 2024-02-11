Передача объясняет, как Талсинское самоуправление пришло к значительному дефициту бюджета

У ряда самоуправлений в этом году в бюджетах есть большие дыры. В одних случаях виноваты крупные кредиты, которые должны платить дорогие процентные платежи, а в других - уголовные процессы, запретившие получать запланированные деньги европейских фондов. Однако в Талси поступления налога с населения лучше, чем планировалось, поэтому новость о том, что в бюджете этого года не хватает нескольких миллионов евро, стала неожиданностью для многих, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
В январе протесты в Талсинском крае вызвал план самоуправления закрыть две средние школы. Жители и думская оппозиция возразили, что не было оценено должным образом, какие школы закрываются и как дети из отдаленных сел попадут в новые образовательные учреждения.
Во время одной из дискуссий глава Талсинской думы Эва Карклиня обнаружила, что самоуправлению в бюджете этого года не хватает 18 млн. евро.
Сигналы о том, что самоуправлению не хватает денег, были и раньше. В декабре вопреки правилам самой думы работники не получали премий.
Глава думы и ее заместители сказали оппозиции, что никаких проблем нет и к установленному законом сроку - 21 февраля - бюджет будет приведен в порядок. Недостача с 18 млн снизилась до 8,3 млн в начале этой недели.
Оппозиция с планируемым дефицитом бюджета была несогласна. В начале этой недели к ней примкнула и часть коалиции и председателя думы Эву Карклиню свергли.
Представитель Нацобъединения Петерсоне после муниципальных выборов 2021 года была избрана председателем Талсинской краевой думы. Годом позже ее однопартиец Эва Карклиня покинула Нацобъединение, это позволило собрать голоса для свержения Петерсоне и избрать председателем думы Карклиню. Она вступила в Латвийскую зеленую партию.
После своего свержения заседания думы Карклиня больше не посещает, да и на интервью не соглашается.
В бюджетной версии Талсинского края, датированной концом января, предполагалось, что доходы в этом году будут чуть меньше, чем в прошлом - 58,4 млн евро. Из этих денег 40,3 миллиона были предназначены для возмещений. Прибавляя все другие потребности муниципалитета, бюджетные траты получались 74,3 млн, а дефицит - 16 млн.
В краевом бюджете планируется потратить 70% поступлений на зарплату. Это один из самых высоких уровней в стране. Часть роста дума объясняет увеличением минимальной зарплаты.
Правила предусматривают, что в конкретной должности зарплата соответствует определенному количеству минимальных зарплат. Правда, при определении оплаты труда в Талсинском крае во многих регионах установлена максимальная возможная. Например, в Колкской начальной школе, где учатся 10 детей, зарплата директора почти такая же, как в школе с несколькими сотнями детей. В этой школе также работают секретарь и два повара. А в самой муниципальной администрации руководители отделов имеют даже несколько заместителей. Это означает и более высокую оплату труда, чем у рядового работника.
Прежний заместитель председателя думы в качестве примера привел, что ранее помещения думы обслуживали нанятые со стороны люди. Сейчас нанята уборщика, и это для самоуправления получается дешевле.
В этом году в самоуправлении численность работников на 107 больше, чем в прошлом году. Сейчас в нем работают 2388 человек. Уже осознавая финансовые проблемы, дума в январе еще примерно на 15% повысила зарплаты работников.
Министерство финансов предлагает Талси получить кредит для стабилизации финансовой ситуации. Это, правда, приходит при условии сокращения расходов, чтобы в будущем край мог покрыть свои обязательства. Желание занять деньги выразили также Балвский и Ливанский края.
Неадекватно большие траты на зарплаты есть и в Балвском крае. Там самоуправление уже задерживает выплаты. Трудности с обязательствами в конце прошлого года были и в Ропажи, где виновата был не нехватка денег, а ошибка планирования.
Однако ни одно из этих самоуправлений политики не сравнивают с Резекне, которое по их оценке сознательно доведено до банкротства.
Самоуправления требуют получать 80% подоходного налога с населения, как это было до налоговой реформы 2018 года.
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