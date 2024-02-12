Структуры МВД проинформировали об изменениях в обработке звонков на номер 112 и других новинках

Структуры МВД в 11 часов в понедельник, 12 февраля, проинформировали об изменениях в обработке вызовов и управлении ресурсами единого номера экстренного вызова 112, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
На мероприятии проинформировали о новостях, которые дадут жителям возможность получать предупреждения и информацию о рекомендуемых действиях при различных происшествиях.
О новинках на пресс-конференции рассказали начальник VUGD Мартиньш Балтманис, начальник Государственной полиции Арманд Рукс, начальник информационного центра МВД Арис Дзерванс и представители компании EMY Solutions.
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