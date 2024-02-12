Семенистая выиграла самый крупный титул в карьере

В финале соревнований Дарья Семенистая, занимающая 121-е место в мировом рейтинге WTA, обыграла австралийку Сторм Хантер (150 WTA) со счётом 5:7, 7:6(6), 6:2. Матч продолжался 2 часа 32 минуты.

За победу на соревнованиях в Индии Семенистая получила 160 рейтинговых очков и в обновлённом мировом рейтинге поднялась на рекордную для себя 112-ю позицию.

На пути в финал Семенистая обыграла венгерку Панну Удварти (WTA 159), француженку Амандини Эси (WTA 305), россиянку Полину Кудерметову (WTA 162) и голландку Арианни Хартоно (WTA 153).

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко сохранила 11-е место в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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