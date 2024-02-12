Трагедия в Кении: в автокатастрофе погиб мировой рекордсмен Киптум

В ДТП также погиб его тренер Герваис Хакизимана, а находившаяся в машине девушка госпитализирована с травмами.

Полиция указала, что в автомобиле находились три человека, двое из которых погибли на месте происшествия. За рулем машины находился Киптум.

Kelvin Kiptum, the men's marathon world record holder, has died aged 24.



Our thoughts are with his friends and family ❤️ pic.twitter.com/olSA60v0Xm — BBC Sport (@BBCSport) February 11, 2024

8 октября 2023 года Келвин Киптум установил новый мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию, пробежав в Чикаго 42 километра и 195 метров за 2 часа и 35 секунд. Предыдущий мировой рекорд установил соотечественник Киптума Элиуд Кипчоге, показав в 2022 году на Берлинском марафоне результат в 2 часа, 1 минуту и 9 секунд.

Киптум должен был принять участие в марафоне в Роттердаме 14 апреля 2023 года. Кроме того, он был включен в состав сборной Кении на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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