Трагедия в Кении: в автокатастрофе погиб мировой рекордсмен Киптум

Кенийский бегун Келвин Киптум, которому принадлежит мировой рекорд в марафоне, в ночь на понедельник погиб в автокатастрофе на западе Кении, сообщила в понедельник местная полиция.
В ДТП также погиб его тренер Герваис Хакизимана, а находившаяся в машине девушка госпитализирована с травмами.
Полиция указала, что в автомобиле находились три человека, двое из которых погибли на месте происшествия. За рулем машины находился Киптум.
Kelvin Kiptum, the men's marathon world record holder, has died aged 24.— BBC Sport (@BBCSport) February 11, 2024
Our thoughts are with his friends and family ❤️ pic.twitter.com/olSA60v0Xm
8 октября 2023 года Келвин Киптум установил новый мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию, пробежав в Чикаго 42 километра и 195 метров за 2 часа и 35 секунд. Предыдущий мировой рекорд установил соотечественник Киптума Элиуд Кипчоге, показав в 2022 году на Берлинском марафоне результат в 2 часа, 1 минуту и 9 секунд.
Киптум должен был принять участие в марафоне в Роттердаме 14 апреля 2023 года. Кроме того, он был включен в состав сборной Кении на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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