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Видео ⟩ Люди возмущены: в Риге на бойцовском шоу ММА несовершеннолетние бились без шлемов

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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В конце прошлой недели в Риге прошло бойцовское шоу, в рамках которого несовершеннолетние бойцы вышли в октагон без защитной экипировки, сообщает портал Apollo.lv.

Всего в бойцовском шоу Kings of Streets Professional Fighters League (KSPRO), прошедшем в Риге, было проведено 12 боев по разным правилам. Большинство прошло по правилам ММА, однако в двух дуэлях были отступления от правил. Один бой прошел как боксерский поединок с перчатками ММА, а еще в одной дуэли перчатки не использовались вообще.

Латвийский боец Кристап Зутис в соцсети Х обратил внимание на то, что в октагон выходили и несовершеннолетние бойцы. В других странах правила ММА предусматривают, что бойцам должно быть минимум 18 лет, чтобы они могли квалифицироваться как профессионалы. Если боец считается любителем, то ему нужно носить защитный шлем. В этом случае оба подростка вышли в октагон без защитной экипировки.

При этом организаторы шоу в заявке на бой указали, что как Даниелсу Булитису, так и Эгонсу Кришьянису Настевичу всего по 15 лет.

Фото: Ekrānuzņēmums

Этот поединок завершился досрочно, так как Булитис после травмы в первом раунде продожить бой не смог.

Настевич и Булитис были не единственными несовершеннолетними бойцами, принявшими участие в этом бойцовском шоу. В первой дуэли вечера в октагон вышли 17-летние (по крайней мере, по информации организаторов) Доменикс Говоруха и Раймонд Зепс.

Фото: Ekrānuzņēmums

Кроме того, в октагон против 20-летнего Элвиса Маланки вышел 17-летний Роланд Франкс.

Фото: Ekrānuzņēmums

Пользователи соцсети Х выразили возмущение, отвечая на пост Зутиса.

- Как такое может быть разрешено в 21-м веке в цивилизованном государстве!

- Что за дворовые матчи, на которых на месте нет NMPD?

- Выглядит по-больному.

- 15-летним мальчикам же запрещено драться без шлемов.

- Подожди, 15-летний может драться без шлема?

К сожалению, санкционирование бойцовских шоу в Латвии пока не является решенным вопросом, поэтому в большинстве случаев организаторы могут придумывать свои правила и ограничения. Зутис также заявил в ответах на комментарии пользователей платформы X, что это не официально санкционированным бойцовским шоу.

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