Видео ⟩ Люди возмущены: в Риге на бойцовском шоу ММА несовершеннолетние бились без шлемов

При этом организаторы шоу в заявке на бой указали, что как Даниелсу Булитису, так и Эгонсу Кришьянису Настевичу всего по 15 лет.

Этот поединок завершился досрочно, так как Булитис после травмы в первом раунде продожить бой не смог.

Настевич и Булитис были не единственными несовершеннолетними бойцами, принявшими участие в этом бойцовском шоу. В первой дуэли вечера в октагон вышли 17-летние (по крайней мере, по информации организаторов) Доменикс Говоруха и Раймонд Зепс.

Кроме того, в октагон против 20-летнего Элвиса Маланки вышел 17-летний Роланд Франкс.

- Как такое может быть разрешено в 21-м веке в цивилизованном государстве!

- Что за дворовые матчи, на которых на месте нет NMPD?

- Выглядит по-больному.

- 15-летним мальчикам же запрещено драться без шлемов.

- Подожди, 15-летний может драться без шлема?