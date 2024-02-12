Видео ⟩ Донс дал первое интервью. Что надо, чтобы мы вышли в финал?

Донс Фото: LTV/Lauris Vīksne

Донс в передаче Rīta panorāma, поблагодарил всех за поддержку и добрые пожелания: "Поздравления сыпятся — огромное вам всем спасибо! Волнующе!".

Музыкант выражает облегчение по поводу того, что Supernova прошла: "Эти три минуты требуют наибольшей концентрации. Потом, когда это сделано, происходит так называемое "отпускание" - приходят слезы, иногда смех, всякие эмоциональные всплески! Я всю жизнь такой плакса...".

Донс Фото: LTV/Lauris Vīksne

Подготовка к большому Евровидению, которое состоится в мае этого года, начнется уже на этой неделе. Как известно, представитель Латвии выступит во втором полуфинале 9 мая.

"Давайте поработаем над выступлением на большом "Евровидении". Передо мной картинки того, каким я хочу видеть выступление. Не могу дождаться, чтобы начать это делать - как сделать выступление еще более мощным на большой сцене! Должен быть номер, и он должен быть убедительным, чтобы мы наконец вышли в финал!", - говорит Донс.

Музыкант, у которого в августе состоится концерт на стадионе "Даугава", признается, что из-за "Евровидения" ему придется изменить свои творческие планы. "Альбом планировалось выпустить в апреле, к сожалению, мне очень жаль, но альбом выйдет в первую неделю августа. В первую очередь идет подготовка к "Евровидению", - говорит Донс.

Подробнее об ощущениях после победы на национальном отборе на конкурс "Евровидение" смотрите на видео!

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