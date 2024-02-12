Первый рабочий день недели принес нам множество важных событий - благодаря инвестициям, в Латвии будет создано больше 2500 новых рабочих мест и построены заводы, начинают выдавать паспорта нового образца, а Службы экстренной помощи изменили систему обработки звонков. Об этих и других новостях понедельника, 12 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 12 февраля ⟩ В Латвии строят заводы, начали выдавать новые паспорта и как теперь звонить в 112
Новости Латвии:
В прошлом году при участии Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) в Латвии реализовано 46 инвестиционных проектов на общую сумму 618,9 млн евро, благодаря чему будет создано свыше 2500 рабочих мест. TVNET+ выяснил подробности.
Службы экстренной помощи изменили систему обработки звонков, поступающих на единый номер 112, а также разработали мобильное приложение 112 Latvija и веб-сайт 112.lv, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Управление по делам гражданства и миграции с понедельника, 12 февраля, начинает выдавать паспорта нового образца за новую пошлину, сообщает агентство LETA.
На прошлой неделе депутаты Европарламента окончательно одобрили новый закон, согласно которому все банковские переводы в евро должны будут доходить до получателя в ЕС в течение десяти секунд. Что изменится в банковской сфере Латвии с вступлением в силу нового постановления и каких изменений могут ожидать клиенты банков?
В понедельник, 12 февраля, в Кулдиге произошло ДТП, в результате которого погиб человек, проинформировало портал TVNET Sadursme.
За рубежом:
Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу в населенном пункте Дорогуск на границе с Украиной. На прошлой неделе фермеры вновь заблокировали пограничные переходы с Украиной в рамках протеста против импорта сельскохозяйственной продукции.
На этой неделе во время рейса из Бангкока в Мюнхен скончался 63-летний пассажир авиакомпании Lufthansa, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на Insider.
На прошлой неделе остров Лагеди на реке Пирита, в Эстонии, был выставлен на публичные торги на портале Varakeskus. Стартовая цена составляет 1,2 миллиона евро.
Российский диктатор Владимир Путин, который начал вторжение в Украину, сделал несколько необоснованных, ложных и конспиративных заявлений в двухчасовом интервью Такеру Карлсону, самой популярной медийной личности консервативного крыла США.
По данным властей, в понедельник, 12 февраля, в крупнейшем парке развлечений в Гетеборге (Швеция) вспыхнул большой пожар, в результате которого 12 человек получили легкие ранения.
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