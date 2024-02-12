Главное за 12 февраля ⟩ В Латвии строят заводы, начали выдавать новые паспорта и как теперь звонить в 112

На этой неделе во время рейса из Бангкока в Мюнхен скончался 63-летний пассажир авиакомпании Lufthansa, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на Insider.

На прошлой неделе остров Лагеди на реке Пирита, в Эстонии, был выставлен на публичные торги на портале Varakeskus. Стартовая цена составляет 1,2 миллиона евро.

Российский диктатор Владимир Путин, который начал вторжение в Украину, сделал несколько необоснованных, ложных и конспиративных заявлений в двухчасовом интервью Такеру Карлсону, самой популярной медийной личности консервативного крыла США.

По данным властей, в понедельник, 12 февраля, в крупнейшем парке развлечений в Гетеборге (Швеция) вспыхнул большой пожар, в результате которого 12 человек получили легкие ранения.

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Энтузиаст технологий Элвис Страздиньш в соцсети X (Twitter) поделился неприятной ситуацией, с которой столкнулась его семья - в ресторане его ребенка укусила собака.

На международном конкурсе песни "Евровидение" в шведском Мальмё Латвию будет представлять Донс, победивший в конкурсе Supernova 2024, организованном LTV в субботу вечером.

В конце прошлой недели в Риге прошло бойцовское шоу, в рамках которого несовершеннолетние бойцы вышли в октагон без защитной экипировки, сообщает портал Apollo.lv.

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