Полиция во время рейда остановила несколько нарушителей на BMW. Один получил большой штраф

На съезде с Южного моста на улице Лубанас автомобиль марки BMW успел сильно разогнаться. Стражи порядка потребовали остановиться на автозаправке по соседству. История штрафов водителя также показала, что он не любит ездить медленно. Кроме того, закончился срок действия его прав.

В свою очередь на улице Краста водитель другой BMW пытался проскочить без документов. Мужчина был оштрафован более чем на 600 евро.

Там же на улице Краста был замечен и еще один агрессивный водитель BMW. Экипаж погнался за водителем и остановил его. Мужчина пытался оправдаться, что опаздывал на работу из-за посещения зубного врача. Однако даже это не освобождает требования соблюдать правила движения. Штраф за агрессивную езду - шесть штрафных пунктов и от 70 до 280 евро.

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