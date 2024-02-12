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В центре Таллинна вновь появился огромный плакат с извинениями. Но немного другой

Limon.ee
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Плакат с извинениями на Лаагна-теэ.
Плакат с извинениями на Лаагна-теэ. Фото: Limon

В Эстонии продолжается традиция публичных извинений с ноткой романтики. Сегодня вновь на мосту на Лаагна-теэ в Таллинне появился баннер с извинениями: "Лена, ты - счастье, самая хрупкая и светлая! Прости меня, пожалуйста!", пишет Limon.ee.

Хотя в некоторых странах подобными баннерами на дороге уже давно никакого не удивишь, то для Эстонии это пока что диковинка. 

24 января, в Таллинне на мосту на Лаагна-теэ появился романтический плакат с огромным красным сердцем и трогательной надписью на эстонском и русском языке: "Анечка, прости меня, пожалуйста!" (Anna, palun ANDESTA mulle!). Красовалась надпись с двух сторон моста - чтобы Анечка точно обратила внимание на трогательную надпись если не утром, то хоть вечером, когда поедет домой.

Утром 12 февраля выяснилось, что Анечка не одинока. Теперь загадочный человек просит прощения у Лены. "Лена, ты - счастье, самая хрупкая и светлая! Прости меня, пожалуйста!".

"Лена, ты - счастье, самая хрупкая и светлая! Прости меня, пожалуйста!" (Lena, Sa oled õnn, kõige õrnem ja hellem! Palun andesta mulle!). Кто же ты, Лена? И чем тебя обидели?
"Лена, ты - счастье, самая хрупкая и светлая! Прости меня, пожалуйста!" (Lena, Sa oled õnn, kõige õrnem ja hellem! Palun andesta mulle!). Кто же ты, Лена? И чем тебя обидели? Фото: Limon

Кстати, такой же плакат был замечен на Нарвском шоссе.

Люди гадают, что это? Искренние извинения или какая-то социальная реклама? Хотя обращение к Лене, надпись только на эстонском языке. 

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