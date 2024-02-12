РФ больше не главная угроза для Запада? О чем доклад MSC

Восприятие угрозы России уменьшилось

Уже несколько лет обязательная часть доклада - Мюнхенский индекс безопасности (Munich Security Index). Это основанный на опросах населения в разных странах мира показатель восприятия мировых угроз. Здесь произошли изменения по сравнению с поворотным для миропорядка 2022 годом.

Хотя война в России против Украины продолжается, для жителей многих странах Запада РФ больше не возглавляет список угроз. "Почти все индикаторы, связанные с войной России против Украины, упали, включая (угрозу) использования ядерного оружия агрессором и перебои в поставках энергоносителей", - сказано в докладе. В основу легли данные опросов, проведенных в октябре-ноябре 2023 года.

Особенно смещение восприятия заметно в Германии. Россия как угроза за год опустилась для немцев с первого на седьмое место. В первой тройке - "массовая миграция в результате войн и изменения климата", "радикальный исламский терроризм" и "кибератаки". Похожие настроения во Франции, а в Италии Россия как угроза - на 12-м месте.

В США Россия оказалась в этом рейтинге на четвертом месте, пропустив вперед Китай (третья позиция). Американцы больше всего опасаются "кибератак" и "поляризации общества".

Исключения из общей тенденции на Западе - Великобритания и Япония. Лишь в этих двух странах Россия и в 2023 году на первом месте в списке восприятия угроз.