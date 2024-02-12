В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста

Владимир Ермаков и его соотечественник Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

Вечером 10 февраля на улице Ермаков и Козаченко подверглись нападению группой лиц. Нападавшие были вооружены ножом. К сожалению, Ермаков от полученных травм скончался.

"К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации", - говорится в сообщении Федерации баскетбола Киева.

Сообщается, что полиция уже начала расследование. Есть также свидетели жестокого нападения.

Ермаков участвовал в молодежном чемпионате Европы 2022 года в составе юношеской сборной Украины (U-16).

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