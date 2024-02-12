Центр защиты детей о публичном скандале в семье экс-брабанщика Dzelzs vilks

Центр защиты детей прокомментировал ситуацию связанную с шумным разводом бывшего барабанщика группы Dzelzs vilks Марциса Юдзиса и Руты Горкши, которая сопровождалась выяснением отношений в соцсетях.
Центр защиты детей в рамках своей компетенции запросил в сиротских судах, занимающихся рассмотрением ситуации в семье М. Юдзиса и его экс-супруги, информацию об обеспечении прав и интересов детей.
Оценивая проделанную сиротскими судами работу, Центр защиты детей установил, что учреждения продолжают действовать в соответствии со своей компетенцией, и наиболее важным аспектом к этом деле, как и в любом другом, является наилучшее обеспечение интересов ребенка, с учетом жизненной ситуации его родителей.
Решения, которые могли бы существенно повлиять на жизнь детей, не приняты. Проводится работа, чтобы предоставить соответствующую информацию в ответ на запрос суда. При этом Центром защиты детей предоставлены отдельные методические рекомендации по обеспечению прав и интересов детей.
"Хотелось бы обратить внимание на то, что публичное разрешение родительских споров и сопутствующее внимание со стороны сверстников могут негативно повлиять на благополучие детей и веру в способность их родителей решать конфликты мирным путем, а также создать безопасную и стабильную атмосферу. Такие ситуации могут оказать эмоциональное давление на детей, повлиять на их ощущение безопасности в семье и могут рассматриваться как эмоциональное насилие над детьми.
Следует также подчеркнуть, что для полного и гармоничного развития личности ребенка необходимо исключить ситуации, когда в случае родительского спора ребенок может подвергаться психологическому кризису, что может вызвать психологическую травму или дискомфорт и деформировать развитие его личности", — констатируют в Центре защиты детей.
Уже сообщалось, что 12 декабря в Facebook Руты были раскрыты доселе неизвестные и даже шокирующие подробности ее совместной жизни с Марцисом Юдзисом, которая, по словам Руты, была настоящим адом.
Рута подробно рассказала об эмоциональном и физическом насилии, которому она подверглась.
Сам Юдзис отвергнул все обвинения и заявил, что экс-супруга лжет.
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