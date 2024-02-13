Латвийские хоккеисты узнали последнего соперника в отборе на Олимпиаду-2026

Как известно, в конце августа - сентябре этого года в Риге пройдёт один из заключительных квалификационных турниров зимних Олимпийских игр 2026 года. В группе E вместе со сборной Латвии сыграют национальные команды Франции и Австрии, а последней к ним присоединилась сборная Японии.

В группе G Япония одолела Венгрию (2:1) и заняла итоговое 1-е место в подгруппе с 9 очками в 3 играх. Ранее японцы одержали победу над Литвой (6:4) и Испанией (6:3).

Также в финальный раунд квалификации на Олимпиаду-2026 вышли сборные Украины и Великобритании. Сборная Великобритании победила Румынию (7:4) и заняла первое место в квартете H, а Украина одержала победу над Эстонией (5:3) и гарантировала себе первое место в группе J.

В финальном раунде квалификации Украина попала в группу D, где сыграют Словакия и Казахстан, а также предварительно значится Беларусь.

Напомним, что сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году, однако и российскую, и белорусскую команду предварительно внесли в число участников олимпийского турнира.

Олимпийский хоккейный турнир 2026 года пройдёт в Италии.

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