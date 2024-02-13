Ледяной дождь: на дорогах Латвии сложные условия вождения

В северо-восточной части страны под тяжестью льда и снега могут гнуться и ломаться деревья, возможен обрыв проводов.

Небо будет затянуто облаками, местами сохранится дымка. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - юго-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит -1...+3 градуса. Условия проезда по большим автодорогам днем улучшатся, а вечером вновь ухудшатся.

В Риге во вторник сохранится пасмурная и дождливая погода, температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Галерея: Зима

Во многих местах Латвии утром очень тяжелые условия движения, особенно в Видземе и Латгалии, сообщило VSIA Latvijas Valsts ceļi.

Движение затруднено на региональных дорогах в окрестностях Лимбажи, Мадоны и Гулбене, на местных дорогах в окрестностях Валки, Талси, Гулбене и Добеле, а также на региональных дорогах в окрестностях Риги, Вентспилса, Кулдиги, Тукумса, Талси, Добеле, Валмиеры, Цесиса, Валки, Балви, Огре, Айзкраукле, Екабпилса, Алуксне, Резекне, Прейли, Лудзы, Краславы и Даугавпилса.

Жителям рекомендуют планировать дополнительное время в дороге, а также оценить необходимость поездок. Утром на дорогах работают 108 единиц зимней техники.

Сложные условия движения также на основных дорогах страны: на Таллиннском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2), Валмиерском шоссе (А3), Рижской окружной дороге (Балтэзерс - Саулкалне) (А4), Даугавпилсском шоссе (А6) от Риги до Ницгале, Вентспилсском шоссе (А10) от Стразде до Вентспилса, Резекненском шоссе (А12), автодороге Российская граница (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - Литовская граница (Медуми) (А13) от Гребнева до Споги, Резекненской объездной дороге (А15) и автодороге Тинужи - Кокнесе (P80).

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.

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