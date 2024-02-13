Видео ⟩ Расстроенный Роналду бросил на трибуны свою медаль

В финальном матче Кубка Эр-Рияда "Аль-Наср" проиграл со счетом 0:2 своему злейшему сопернику - клубу "Аль-Хилаль".

39-летний Роналду не скрывал разочарования исходом игры и тем, что самым ценным игроком турнира, или MVP, был признан Сергей Милинкович-Савич из Сербии.

После игры стало вирусным видео, на котором заметно недовольство Роналду. По пути в раздевалку он бросил на трибуны свою серебряную медаль.

Ronaldo thought he was getting player of the Match/tournament and then left the pitch furiously because he lost both trophies to savic and mitrovic lol 😭pic.twitter.com/1kk5fH4VH5 — ACE (fan) (@FCB_ACEE) February 9, 2024

В полуфинале турнира "Аль-Наср" разгромил команду MLS Майами "Интер" с Лионелем Месси со счетом 6:0, однако в финале не смог сломить крепость соперника. К тому же "Аль-Хилаль" играл без травмированного Неймара.

Похоже, Роналду больше всего возмутило то, что Милинкович-Савич был назван самым ценным игроком турнира.

В матче с "Интером" Роналду не было в составе "Аль-Насра", а Месси вышел на поле лишь на последних минутах игры.

Cristiano Ronaldo to Al Hilal fans: “I am here... not Messi.” 👀

pic.twitter.com/UOEw6slkHA — BeksFCB (@Joshua_Ubeku) February 9, 2024

Во время финального матча зрители скандировали "Месси! Месси! Месси!" вместо имени Роналду. Это также разозлило португальскую звезду. Футболист ответил зрителям: "Здесь я, а не Месси".

В финальном матче Роналду также заработал желтую карточку.

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