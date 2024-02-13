"Я не вернулся бы и за миллион": Струбергс об уходе из группы Singapūras satīns

"Вот такая семья, где все друг за друга горой, но в тот момент, когда нужна реальная помощь, надо работать и зарабатывать, тогда все говорят - нет", - делится музыкант.



Он говорит, что, если бы другой участник группы оказался в подобной ситуации, он защитил бы его и не допустил бы ухода из группы.

По словам Струбергса, группа ждала, пока он обнародует свою версию происходящего дома, однако с опровержением музыкант выступил лишь через год после заявления бывшей жены. "У меня было ощущение, что все нормализуется, но этого не произошло!"

"В том письме говорилось, что когда все успокоится - возвращайся. Я говорю, ребята, этого не будет! Я никогда не вернусь, я бы не вернулся и за миллион. Да, я в долгах, но в Satīns я бы ни за миллион не вернулся", - заявил Струбергс.

На вопрос, какие отношения у него сейчас с лидером группы, Струбергс отвечает, что никаких, и добавляет, что не вернулся бы в группу даже за миллион, потому что чувствует себя преданным. Хотя и очень переживает, так как бывшие коллеги были ему очень близки. Он желает им всего самого доброго и даже не исключает, что может возобновить дружбу.





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