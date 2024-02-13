"Я не вернулся бы и за миллион": Струбергс об уходе из группы Singapūras satīns

Музыкант Кристапс Струбергс, который в 2021 году был обвинен в насилии по отношению к супруге Майрите Росицкой, а в 2022 году покинул группу Singapūras satīns, рассказывает подробности этого события.
Струбергс во время интервью в программе Дж. Дж. Джилинджера Dž. Spot на канале YouTube вспомнил о временах, когда вокруг его имени разгорелся скандал. После заявления бывшей жены группа Singapūras satīns вначале публично защищала его, но через несколько месяцев музыкант заявил, что покидает группу.
"Satīns сразу встали на мою защиту, потому что они знали, в чем дело. Ведь мы не какая-то маленькая "подпольная" группа. Люди на этом зарабатывают, сотрудничают, и из-за одного человека что-то может развалиться, исчезнуть. После скандала на меня в какой-то момент было направлено слишком много внимания, это мешало группе давать концерты и сотрудничать", - рассказал Струбергс.
Музыкант вспоминает, что после участия группы в Muzikālajā bankā 2022 года, где сам Струбергс не участвовал, он получил письмо в чате группы, где ее лидер Янис Кривенс сообщил от имени коллектива, что решено, что Струбергс должен уйти из группы на некоторое время, пока не разрешится семейная ситуация.
"Мы только что вместе встретили Новый год, называли друг друга семьей... Мне очень жаль, что я потерял много друзей, у меня появились финансовые проблемы. Это было ужасно больно", - рассказывает Струбергс о своей реакции на решение группы.
"Вот такая семья, где все друг за друга горой, но в тот момент, когда нужна реальная помощь, надо работать и зарабатывать, тогда все говорят - нет", - делится музыкант.
Он говорит, что, если бы другой участник группы оказался в подобной ситуации, он защитил бы его и не допустил бы ухода из группы.
По словам Струбергса, группа ждала, пока он обнародует свою версию происходящего дома, однако с опровержением музыкант выступил лишь через год после заявления бывшей жены. "У меня было ощущение, что все нормализуется, но этого не произошло!"
"В том письме говорилось, что когда все успокоится - возвращайся. Я говорю, ребята, этого не будет! Я никогда не вернусь, я бы не вернулся и за миллион. Да, я в долгах, но в Satīns я бы ни за миллион не вернулся", - заявил Струбергс.
На вопрос, какие отношения у него сейчас с лидером группы, Струбергс отвечает, что никаких, и добавляет, что не вернулся бы в группу даже за миллион, потому что чувствует себя преданным. Хотя и очень переживает, так как бывшие коллеги были ему очень близки. Он желает им всего самого доброго и даже не исключает, что может возобновить дружбу.
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