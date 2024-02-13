Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине. Палата представителей обещает отклонить его

Сенат США во вторник, 13 февраля, одобрил законопроект, который среди прочего предоставляет Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, однако ожидается, что контролируемая республиканцами Палата представителей отклонит его.
За законопроект, который также предусматривает военную помощь Израилю и Тайваню, проголосовали 70 сенаторов, против - 29.
Около 20 республиканцев поддержали демократов при голосовании, но республиканцы в Палате представителей, среди которых много сторонников бывшего президента Дональда Трампа, пригрозили не поддерживать законопроект в его нынешнем виде.
Когда состоится голосование Палаты представителей, пока неизвестно. Накануне спикер палаты Майк Джонсон раскритиковал проект за то, что оттуда был исключен бюджет на укрепление границы США с Мексикой, и "дал понять", что не вынесет его на голосование, сообщает The Hill.
Конгресс США с 2023 года не может одобрить выделение Украине новой военной помощи в размере 60 млрд долларов из-за внутриполитических разногласий. Принятию законопроекта, в который, помимо помощи Киеву, входит помощь Израилю и Тайваню, противятся представители Республиканской партии.
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