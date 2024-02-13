Норвежский биатлонист зашелся слезами на пьедестале. Причина очень личная

Уже во время церемонии награждения было видно, что слезы Кристиансена были не от радости. 31-летний спортсмен плакал и после вручения бронзовой медали и во время интервью журналистам.



Спортсмен рассказал, что во время чемпионата умер его дедушка, которому было 97 лет. "У меня были двоякие чувства, потому что я потерял дедушку во время ЧМ. Папа позвонил в пятницу и сказал, что дедушка скончался. Так что было немного сложно мобилизоваться. Две бронзовые медали – это больше, чем я мог ожидать", – признался спортсмен.

We all need teammates who have our backs when we're going through it.💛 #biathlon #NMNM24 pic.twitter.com/ShAq7W826o — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 11, 2024

Кристиансен завоевал три золотые и две серебряные медали в командном зачете на чемпионате мира, а две бронзовые медали в Нове-Место – его первые награды в индивидуальных дисциплинах на чемпионате мира. Норвежский биатлонист завоевал бронзу в гонке преследования, ранее он стал бронзовым призером в спринте.

Йоханнес Тингнесс Бе, завоевавший серебро в спринте и золото в гонке преследования, похвалил своего товарища по команде за столь убедительное выступление в это скорбное для него время. "Я думаю, что в жизни есть вещи поважнее, и чемпионат мира сейчас не кажется таким важным. Думаю, дедушка и бабушка сейчас сидят на краю облака, наслаждаются биатлоном и пьют кофе, радуясь за внука", - сказал Бе.

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